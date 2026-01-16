В Красногорске пройдет выставка-пристройство собак из приютов

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В "Крокус Экспо" 17 января пройдет выставка-пристройство бездомных собак, где желающие смогут обрести нового члена семьи.
Там покажут 20 собак, включая 12 щенков. Гости смогут проконсультироваться с кураторами и профессиональными кинологами и узнать о том, как подготовиться к появлению собаки в доме, а также получить ответы на вопросы о кормлении, поведении питомцев и бытовых трудностях. Чтобы забрать понравившуюся собаку домой, необходимо иметь при себе паспорт.
Для юных гостей будут доступны творческие активности и художественные мастер-классах. Дети также смогут самостоятельно изготовить игрушки для собак.
Важной частью события станет участие клуба "Звёздный Пёс" — сообщества служебных собак в отставке, которое привлекает внимание к судьбе животных, посвятивших жизнь службе человеку.
Выставка пройдет 17 января с 10:00 до 18:00 в МВЦ "Крокус Экспо" (г. Красногорск, ул. Международная, д. 18, павильон 2, зал 9).
Вход бесплатный.
Возрастное ограничение 0+.
Можно с собаками (при себе иметь ветеринарный паспорт с действующими вакцинами, действует ветеринарный контроль).
Мероприятие организовано совместно с региональной общественной организацией содействия защите животного мира (РОО) "Найди друга".
