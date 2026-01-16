В Красногорске пройдет выставка-пристройство собак из приютов

Там покажут 20 собак, включая 12 щенков. Гости смогут проконсультироваться с кураторами и профессиональными кинологами и узнать о том, как подготовиться к появлению собаки в доме, а также получить ответы на вопросы о кормлении, поведении питомцев и бытовых трудностях. Чтобы забрать понравившуюся собаку домой, необходимо иметь при себе паспорт.