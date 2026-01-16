Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье мужчина предстанет перед судом за убийство соседки топором - РИА Новости, 16.01.2026
10:45 16.01.2026
В Подмосковье мужчина предстанет перед судом за убийство соседки топором
В Подмосковье мужчина предстанет перед судом за убийство соседки топором
происшествия, россия, воскресенск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Воскресенск, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье мужчина предстанет перед судом за убийство соседки топором

В Подмосковье мужчина предстанет перед судом за убийство соседки обухом топора

Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Суд ждет мужчину, забившего обухом топора 84-летнюю соседку в Воскресенске, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.
Следствием установлено, что 5 сентября 2025 года 62-летний мужчина в общем коридоре в подъезде в ходе конфликта с соседкой взял топор и нанес пожилой женщине множество ударов обухом в лицо и голову. От полученных травм она скончалась на месте. Агрессора попытался остановить сын потерпевшей, задержали его сотрудники правоохранительных органов. Он обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как уточнили в прокуратуре Подмосковья, конфликт произошел в многоквартирном доме на улице Рабочей Воскресенска, обвиняемый был пьян. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
ПроисшествияРоссияВоскресенскМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
