https://ria.ru/20260116/voskresensk-2068252821.html
В Подмосковье мужчина предстанет перед судом за убийство соседки топором
В Подмосковье мужчина предстанет перед судом за убийство соседки топором - РИА Новости, 16.01.2026
В Подмосковье мужчина предстанет перед судом за убийство соседки топором
Суд ждет мужчину, забившего обухом топора 84-летнюю соседку в Воскресенске, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T10:45:00+03:00
2026-01-16T10:45:00+03:00
2026-01-16T10:45:00+03:00
происшествия
россия
воскресенск
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_06d9666f9a7d1b2b04596c86589c9d15.jpg
https://ria.ru/20260115/sud-2068150967.html
россия
воскресенск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_5313f5d8721127f38d52208540efc624.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, воскресенск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Воскресенск, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье мужчина предстанет перед судом за убийство соседки топором
В Подмосковье мужчина предстанет перед судом за убийство соседки обухом топора