"Корабелка" обыграла "Омичку" в матче чемпионата России по волейболу
"Корабелка" обыграла "Омичку" в матче чемпионата России по волейболу
Петербургская "Корабелка" нанесла поражение "Омичке" в матче 18-го тура женского чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 16.01.2026
волейбол
корабелка
омичка
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
2026
