Рейтинг@Mail.ru
"Корабелка" обыграла "Омичку" в матче чемпионата России по волейболу - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
19:00 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/voleybol-2068391692.html
"Корабелка" обыграла "Омичку" в матче чемпионата России по волейболу
"Корабелка" обыграла "Омичку" в матче чемпионата России по волейболу - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
"Корабелка" обыграла "Омичку" в матче чемпионата России по волейболу
Петербургская "Корабелка" нанесла поражение "Омичке" в матче 18-го тура женского чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026-01-16T19:00:00+03:00
2026-01-16T19:00:00+03:00
волейбол
корабелка
омичка
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/63895/36/638953688_0:71:1971:1180_1920x0_80_0_0_a1657401410ebdefb1861b3ddcebc137.jpg
https://ria.ru/20260116/enisey-2068365265.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/63895/36/638953688_152:0:1820:1251_1920x0_80_0_0_9caefd6764187f651f86af4f3dfe3438.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
корабелка, омичка, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Корабелка, Омичка, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
"Корабелка" обыграла "Омичку" в матче чемпионата России по волейболу

"Корабелка" переиграла "Омичку" в матче женского чемпионата России по волейболу

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВолейбол
Волейбол - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Петербургская "Корабелка" нанесла поражение "Омичке" в матче 18-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Встреча в Омске завершилась поражением хозяек площадки со счетом 2-3 (23:25, 25:22, 20:25, 25:22, 10:15).
Петербургская команда с 9 победами в 18 матчах занимает седьмое место в таблице первенства, "Омичка" (8 побед в 17 матчах) располагается на восьмой строчке.
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Енисей" обыграл "Оренбуржье" в матче чемпионата России
Вчера, 17:06
 
ВолейболКорабелкаОмичкаСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    17.01 10:00
    Адмирал
    Металлург Мг
  • Хоккей
    17.01 10:00
    Амур
    Ак Барс
  • Хоккей
    17.01 13:30
    Сибирь
    Нефтехимик
  • Хоккей
    17.01 14:30
    Автомобилист
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    17.01 15:00
    Барыс
    ЦСКА
  • Футбол
    17.01 15:30
    Манчестер Юнайтед
    Манчестер Сити
  • Футбол
    17.01 16:00
    Реал Мадрид
    Леванте
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Спартак Москва
    Торпедо НН
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Динамо Москва
    Динамо Минск
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Локомотив
    Шанхайские Драконы
  • Футбол
    17.01 18:00
    Челси
    Брентфорд
  • Футбол
    17.01 18:00
    Ливерпуль
    Бернли
  • Футбол
    17.01 20:00
    Наполи
    Сассуоло
  • Футбол
    17.01 18:00
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
  • Футбол
    17.01 20:30
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
  • Футбол
    17.01 20:30
    РБ Лейпциг
    Бавария
  • Футбол
    17.01 22:45
    Кальяри
    Ювентус
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала