Орбан рассказал, на сколько Венгрии хватит денег, которые Киев просит у ЕС
Орбан рассказал, на сколько Венгрии хватит денег, которые Киев просит у ЕС
Венгрия может 40 лет выплачивать пенсии и 60 лет - социальные программы поддержки населения на ту огромную сумму в 800 миллиардов долларов, которую Украина... РИА Новости, 16.01.2026
Орбан рассказал, на сколько Венгрии хватит денег, которые Киев просит у ЕС
Орбан: Венгрия может 40 лет платить пенсии на выпрашиваемые Киевом у ЕС деньги