Орбан рассказал, на сколько Венгрии хватит денег, которые Киев просит у ЕС

Специальная военная операция на Украине
 
12:26 16.01.2026 (обновлено: 12:27 16.01.2026)
в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Евросоюз
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 16 янв - РИА Новости. Венгрия может 40 лет выплачивать пенсии и 60 лет - социальные программы поддержки населения на ту огромную сумму в 800 миллиардов долларов, которую Украина запросила на последующие 10 лет, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что Украине для восстановления и экономического роста на ближайшие 10 лет нужно 800 миллиардов долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции.
«
"По нашим расчетам, на эту сумму все венгерские пенсии могут выплачиваться в течение 40 лет, а все расходы на поддержку венгерских семей - в течение 60 лет. Это ужасная сумма. Тот, кто не привык к числам, оканчивающимся множеством нулей, не может по-настоящему понять, какая огромная сумма денег потечет из Европы на покрытие украинских расходов", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Венгерский премьер отметил, что Украина зачастую "не просит, а требует" денег от ЕС.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
"Гомункул просит есть": Орбан прокомментировал финансовые притязания Киева
6 января, 16:44
 
