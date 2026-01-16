Орбан рассказал, на сколько Венгрии хватит денег, которые Киев просит у ЕС

«

"По нашим расчетам, на эту сумму все венгерские пенсии могут выплачиваться в течение 40 лет, а все расходы на поддержку венгерских семей - в течение 60 лет. Это ужасная сумма. Тот, кто не привык к числам, оканчивающимся множеством нулей, не может по-настоящему понять, какая огромная сумма денег потечет из Европы на покрытие украинских расходов", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.