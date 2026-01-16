https://ria.ru/20260116/valieva-2068384999.html
Авербух назвал возвращение Валиевой в спорт кинематографичной историей
Авербух назвал возвращение Валиевой в спорт кинематографичной историей - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Авербух назвал возвращение Валиевой в спорт кинематографичной историей
Продюсер шоу "Ледниковый период" Илья Авербух считает, что возвращение в спорт фигуристки Камилы Валиевой будет абсолютно кинематографичной историей. РИА Новости Спорт, 16.01.2026
фигурное катание
россия
камила валиева
илья авербух
татьяна навка
россия
россия, камила валиева, илья авербух, татьяна навка
Фигурное катание, Россия, Камила Валиева, Илья Авербух, Татьяна Навка
Авербух назвал возвращение Валиевой в спорт кинематографичной историей
Авербух: возвращение Валиевой в спорт будет кинематографичной историей
КАЗАНЬ, 16 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Продюсер шоу "Ледниковый период" Илья Авербух считает, что возвращение в спорт фигуристки Камилы Валиевой будет абсолютно кинематографичной историей.
Срок дисквалификации Валиевой
за нарушение антидопинговых правил истек 25 декабря 2025 года. Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка
, в чьей академии тренируется Валиева, сообщила РИА Новости, что спортсменка, скорее всего, примет участие в прыжковом чемпионате России, который может стать для нее первым после возвращения в спорт. Съемки нового сезона телепроекта "Ледниковый период" начались в среду, Валиева обещала присоединиться к телепроекту в будущем.
«
"Я не люблю строить прогнозы, тем более по поводу возможных выступлений. Я уверен, что Камила бесконечно талантлива. Она, конечно, повзрослела. Вхождение в новый сезон, в эту "реку" большого спорта — это, конечно, испытание. Но при этом она молода, бесконечно талантлива, у нее замечательный тренерский штаб, все условия созданы. Поэтому все только в руках самой Камилы. Мы ее все поддерживаем, желаем удачи", — сказал Авербух
журналистам.
"Не нужно форсировать форму: наша задача сейчас - поддерживать, а не строить бесконечные прогнозы. Конечно, это длинная дорога, но мне очень хочется пожелать Камиле, чтобы она ее прошла. Тогда это будет абсолютно кинематографичная история — про преодоление, про возвращение. У нее все есть для того, чтобы встать на пьедестал. Дальше все в ее руках", - добавил Авербух.