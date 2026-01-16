Авербух назвал возвращение Валиевой в спорт кинематографичной историей

"Не нужно форсировать форму: наша задача сейчас - поддерживать, а не строить бесконечные прогнозы. Конечно, это длинная дорога, но мне очень хочется пожелать Камиле, чтобы она ее прошла. Тогда это будет абсолютно кинематографичная история — про преодоление, про возвращение. У нее все есть для того, чтобы встать на пьедестал. Дальше все в ее руках", - добавил Авербух.