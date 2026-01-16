Рейтинг@Mail.ru
Авербух назвал возвращение Валиевой в спорт кинематографичной историей
Фигурное катание
 
18:29 16.01.2026 (обновлено: 18:55 16.01.2026)
Авербух назвал возвращение Валиевой в спорт кинематографичной историей
Авербух назвал возвращение Валиевой в спорт кинематографичной историей
Продюсер шоу "Ледниковый период" Илья Авербух считает, что возвращение в спорт фигуристки Камилы Валиевой будет абсолютно кинематографичной историей. РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Авербух назвал возвращение Валиевой в спорт кинематографичной историей

Авербух: возвращение Валиевой в спорт будет кинематографичной историей

КАЗАНЬ, 16 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Продюсер шоу "Ледниковый период" Илья Авербух считает, что возвращение в спорт фигуристки Камилы Валиевой будет абсолютно кинематографичной историей.
Срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил истек 25 декабря 2025 года. Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, в чьей академии тренируется Валиева, сообщила РИА Новости, что спортсменка, скорее всего, примет участие в прыжковом чемпионате России, который может стать для нее первым после возвращения в спорт. Съемки нового сезона телепроекта "Ледниковый период" начались в среду, Валиева обещала присоединиться к телепроекту в будущем.
«
"Я не люблю строить прогнозы, тем более по поводу возможных выступлений. Я уверен, что Камила бесконечно талантлива. Она, конечно, повзрослела. Вхождение в новый сезон, в эту "реку" большого спорта — это, конечно, испытание. Но при этом она молода, бесконечно талантлива, у нее замечательный тренерский штаб, все условия созданы. Поэтому все только в руках самой Камилы. Мы ее все поддерживаем, желаем удачи", — сказал Авербух журналистам.
"Не нужно форсировать форму: наша задача сейчас - поддерживать, а не строить бесконечные прогнозы. Конечно, это длинная дорога, но мне очень хочется пожелать Камиле, чтобы она ее прошла. Тогда это будет абсолютно кинематографичная история — про преодоление, про возвращение. У нее все есть для того, чтобы встать на пьедестал. Дальше все в ее руках", - добавил Авербух.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Валиева возвращается: почему она это делает перед Олимпиадой?
10 января, 23:16
 
