США нуждаются в наступательном вооружении, заявил Трамп
США нуждаются в наступательном вооружении, заявил Трамп - РИА Новости, 16.01.2026
США нуждаются в наступательном вооружении, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что США нуждаются не только в оборонительном, но и в наступательном вооружении. РИА Новости, 16.01.2026
Трамп заявил, что США нуждаются в наступательном вооружении