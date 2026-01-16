Рейтинг@Mail.ru
Легендарный биатлонист пожаловался на размер пенсии
13:33 16.01.2026
Легендарный биатлонист пожаловался на размер пенсии
Легендарный биатлонист пожаловался на размер пенсии - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Легендарный биатлонист пожаловался на размер пенсии
Четырехкратный олимпийский чемпиона по биатлону Александр Тихонов выразил недовольство размером своей пенсии. РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Новости
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Четырехкратный олимпийский чемпиона по биатлону Александр Тихонов выразил недовольство размером своей пенсии.
По словам экс-спортсмена, он получает олимпийскую пенсию в размере 52 тысяч рублей.
"Посчитайте, сколько нас на душу населения. 0,002 процента всего. А олимпийская пенсия всего 52 тысячи..." — приводит слова Тихонова Sport24.
Тихонову 79 лет, он побеждал на Олимпийских играх в Гренобле (1968), Саппоро (1972), Инсбруке (1976) и Лейк-Плэсиде (1980).
