Андреева вышла в финал турнира WTA 500 в Аделаиде
Андреева вышла в финал турнира WTA 500 в Аделаиде - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Андреева вышла в финал турнира WTA 500 в Аделаиде
Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла соотечественницу Диану Шнайдер в полуфинале турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), призовой фонд... РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Андреева вышла в финал турнира WTA 500 в Аделаиде
Андреева обыграла Шнайдер в полуфинале турнира WTA 500 в Аделаиде