16.01.2026
Теннис
 
09:24 16.01.2026
Андреева вышла в финал турнира WTA 500 в Аделаиде
Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла соотечественницу Диану Шнайдер в полуфинале турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), призовой фонд...
спорт, аделаида, австралия, канада, мирра андреева, диана шнайдер, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Аделаида, Австралия, Канада, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Андреева вышла в финал турнира WTA 500 в Аделаиде

Андреева обыграла Шнайдер в полуфинале турнира WTA 500 в Аделаиде

© Фото : Пресс-служба УимблдонаРоссийская теннисистка Мирра Андреева
Российская теннисистка Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
Российская теннисистка Мирра Андреева. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла соотечественницу Диану Шнайдер в полуфинале турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу посеянной под третьим номером Андреевой. Шнайдер получила девятый номер посева. Длительность матча составила 1 час 24 минуты.
В финальной встрече Андреева сыграет против представительницы Канады Виктории Мбоко, посеянной на турнире под восьмым номером. 18-летняя россиянка вышла в пятый финал в карьере на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету три титула в одиночном разряде.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Adelaide International
16 января 2026 • начало в 07:50
Завершен
Мирра Андреева
2 : 06:36:2
Диана Шнайдер
