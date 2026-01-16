Все пострадавшие при инциденте в Коми находятся под медицинским наблюдением

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Всем пострадавшим при инциденте в Центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре обеспечено круглосуточное медицинское наблюдение, по наиболее тяжелым случаям организована консультация с ведущими специалистами федеральных медучреждений, сообщил минздрав республики Коми.

Минздрав Коми также сообщил, что в Республиканской больнице проходят лечение семеро пострадавших, в Городской больнице Эжвинского района - пятеро пациентов, из которых четверо находятся в очень тяжелом состоянии. Кроме того, шесть человек самостоятельно обратились в медицинскую службу МВД. Все они были госпитализированы в медсанчасть МВД для дальнейшего наблюдения. Согласно предварительным данным, состояние их здоровья стабильное и угрозы жизни нет.