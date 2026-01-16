https://ria.ru/20260116/syktyvkar-2068203900.html
Все пострадавшие при инциденте в Коми находятся под медицинским наблюдением
Все пострадавшие при инциденте в Коми находятся под медицинским наблюдением
Всем пострадавшим при инциденте в Сыктывкаре обеспечено медицинское наблюдение
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Всем пострадавшим при инциденте в Центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре обеспечено круглосуточное медицинское наблюдение, по наиболее тяжелым случаям организована консультация с ведущими специалистами федеральных медучреждений, сообщил минздрав республики Коми.
Ранее в региональном МВД сообщали, что крыша загорелась в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре
, несколько человек обратились за медицинской помощью. Пожар ликвидировали, сообщало управление МЧС РФ
по Коми
. Минздрав Коми уточнял, что при взрыве светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре пострадали девять человек, один из них отказался от госпитализации. Позднее в ведомстве сообщили РИА Новости, что число пострадавших возросло до 12. Затем помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов
сообщил, что 18 пострадавших при инциденте в Сыктывкаре госпитализировали в больницы, состояние четырех крайне тяжелое, еще пятеро - в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней степени тяжести.
"Всем пострадавшим обеспечено круглосуточное медицинское наблюдение. По наиболее тяжелым случаям организована консультация с ведущими специалистами федеральных медицинских учреждений посредством телемедицины", - говорится в сообщении.
Минздрав Коми также сообщил, что в Республиканской больнице проходят лечение семеро пострадавших, в Городской больнице Эжвинского района - пятеро пациентов, из которых четверо находятся в очень тяжелом состоянии. Кроме того, шесть человек самостоятельно обратились в медицинскую службу МВД. Все они были госпитализированы в медсанчасть МВД для дальнейшего наблюдения. Согласно предварительным данным, состояние их здоровья стабильное и угрозы жизни нет.