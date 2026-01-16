Рейтинг@Mail.ru
Все пострадавшие при инциденте в Коми находятся под медицинским наблюдением - РИА Новости, 16.01.2026
02:01 16.01.2026
Все пострадавшие при инциденте в Коми находятся под медицинским наблюдением
Все пострадавшие при инциденте в Коми находятся под медицинским наблюдением - РИА Новости, 16.01.2026
Все пострадавшие при инциденте в Коми находятся под медицинским наблюдением
Всем пострадавшим при инциденте в Центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре обеспечено круглосуточное медицинское наблюдение, по наиболее тяжелым... РИА Новости, 16.01.2026
сыктывкар
республика коми
россия
алексей кузнецов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
здоровье - общество
сыктывкар
республика коми
россия
сыктывкар, республика коми, россия, алексей кузнецов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, здоровье - общество
Сыктывкар, Республика Коми, Россия, Алексей Кузнецов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Здоровье - Общество
Все пострадавшие при инциденте в Коми находятся под медицинским наблюдением

Всем пострадавшим при инциденте в Сыктывкаре обеспечено медицинское наблюдение

© Фото : Прокуратура Республики Коми/TelegramЭкстренные службы на месте происшествия, где произошел взрыв в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре
Экстренные службы на месте происшествия, где произошел взрыв в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : Прокуратура Республики Коми/Telegram
Экстренные службы на месте происшествия, где произошел взрыв в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Всем пострадавшим при инциденте в Центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре обеспечено круглосуточное медицинское наблюдение, по наиболее тяжелым случаям организована консультация с ведущими специалистами федеральных медучреждений, сообщил минздрав республики Коми.
Ранее в региональном МВД сообщали, что крыша загорелась в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, несколько человек обратились за медицинской помощью. Пожар ликвидировали, сообщало управление МЧС РФ по Коми. Минздрав Коми уточнял, что при взрыве светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре пострадали девять человек, один из них отказался от госпитализации. Позднее в ведомстве сообщили РИА Новости, что число пострадавших возросло до 12. Затем помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что 18 пострадавших при инциденте в Сыктывкаре госпитализировали в больницы, состояние четырех крайне тяжелое, еще пятеро - в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней степени тяжести.
"Всем пострадавшим обеспечено круглосуточное медицинское наблюдение. По наиболее тяжелым случаям организована консультация с ведущими специалистами федеральных медицинских учреждений посредством телемедицины", - говорится в сообщении.
Минздрав Коми также сообщил, что в Республиканской больнице проходят лечение семеро пострадавших, в Городской больнице Эжвинского района - пятеро пациентов, из которых четверо находятся в очень тяжелом состоянии. Кроме того, шесть человек самостоятельно обратились в медицинскую службу МВД. Все они были госпитализированы в медсанчасть МВД для дальнейшего наблюдения. Согласно предварительным данным, состояние их здоровья стабильное и угрозы жизни нет.
СыктывкарРеспублика КомиРоссияАлексей КузнецовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияЗдоровье - Общество
 
 
