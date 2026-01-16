Рейтинг@Mail.ru
Священник из Димитрова рассказал, как ВСУ атаковали его дроном
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 16.01.2026
Священник из Димитрова рассказал, как ВСУ атаковали его дроном
Священник из Димитрова рассказал, как ВСУ атаковали его дроном - РИА Новости, 16.01.2026
Священник из Димитрова рассказал, как ВСУ атаковали его дроном
Священник из Димитрова, беженец Валерий Людин рассказал РИА Новости, как был атакован украинским дроном, когда ехал на велосипеде. РИА Новости, 16.01.2026
Священник из Димитрова рассказал, как ВСУ атаковали его дроном

Священник Людин из Димитрова рассказал, как дрон ВСУ атаковал его

ДОНЕЦК, 16 янв – РИА Новости. Священник из Димитрова, беженец Валерий Людин рассказал РИА Новости, как был атакован украинским дроном, когда ехал на велосипеде.
По словам Людина, в Димитрове в Красноармейском районе Донецкой Народной Республики он волей судьбы стал настоятелем в храме в микрорайоне "40-й квартал".
Дрон ВСУ нанес удар по храму Благовещения Пресвятой Богородицы под Белгородом - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Под Белгородом при атаке дрона пострадал храм Благовещения Богородицы
2 ноября 2025, 16:41
"Недавно получил (ранение - ред.). На велосипеде ехал. Дрон спикировал на меня... оглохло все", - сказал Людин.
Он добавил, что взрыв произошел в 15 метрах от него. После удара дрона Валерий получил контузию и осколочное ранение пальца руки.
"Это был дрон ВСУ, потому что их сгруппировали на севере Димитрова, и с той стороны прилетело", - добавил собеседник агентства.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря 2025 года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
