ВС России уничтожили десять опорных пунктов ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 16.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:13 16.01.2026
ВС России уничтожили десять опорных пунктов ВСУ под Харьковом
ВС России уничтожили десять опорных пунктов ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 16.01.2026
ВС России уничтожили десять опорных пунктов ВСУ под Харьковом
Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили огнем из ТОС-1А "Солнцепек" десять опорных пунктов ВСУ и пехоту противника в районе населенных пунктов... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T07:13:00+03:00
2026-01-16T07:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
войска рхбз
тос-1а "солнцепек"
вооруженные силы рф
харьковская область
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, войска рхбз, тос-1а "солнцепек", вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Войска РХБЗ, ТОС-1А "Солнцепек", Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили десять опорных пунктов ВСУ под Харьковом

ВС России уничтожили десять опорников ВСУ в Харьковской области за неделю

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1а "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1а Солнцепек - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1а "Солнцепек". Архивное фото
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 16 янв - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили огнем из ТОС-1А "Солнцепек" десять опорных пунктов ВСУ и пехоту противника в районе населенных пунктов Волчанские Хутора и Печенеги в Харьковской области, сообщил журналистам командир расчета с позывным "Агроном".
"В ходе активного наступления военнослужащие 6-го полка РХБЗ группировки войск "Север" за неделю уничтожили десять опорных пунктов и более 80 украинских боевиков в районе населенных пунктов Волчанские Хутора и Печенеги Харьковской области", - сообщил "Агроном".
Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Признание министра обороны Украины вызвало переполох на Западе
Вчера, 15:02
Он уточнил, то удары военнослужащие наносили тяжелыми огневыми системами ТОС-1А "Солнцепек". По словам собеседника агентства, при таких ударах у пехоты противника нет шансов на выживание.
"Мы делаем свою работу, тем самым продвигаем штурмовиков вперед. Зайдя в траншею, нашим бойцам остается только закрепиться и удерживать позиции", - дополнил командир.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВойска РХБЗТОС-1А "Солнцепек"Вооруженные силы РФ
 
 
Версия 2023.1 Beta
