ВС России уничтожили десять опорных пунктов ВСУ под Харьковом

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 16 янв - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили огнем из ТОС-1А "Солнцепек" десять опорных пунктов ВСУ и пехоту противника в районе населенных пунктов Волчанские Хутора и Печенеги в Харьковской области, сообщил журналистам командир расчета с позывным "Агроном".