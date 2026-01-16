ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 16 янв - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили огнем из ТОС-1А "Солнцепек" десять опорных пунктов ВСУ и пехоту противника в районе населенных пунктов Волчанские Хутора и Печенеги в Харьковской области, сообщил журналистам командир расчета с позывным "Агроном".
"В ходе активного наступления военнослужащие 6-го полка РХБЗ группировки войск "Север" за неделю уничтожили десять опорных пунктов и более 80 украинских боевиков в районе населенных пунктов Волчанские Хутора и Печенеги Харьковской области", - сообщил "Агроном".
Он уточнил, то удары военнослужащие наносили тяжелыми огневыми системами ТОС-1А "Солнцепек". По словам собеседника агентства, при таких ударах у пехоты противника нет шансов на выживание.
"Мы делаем свою работу, тем самым продвигаем штурмовиков вперед. Зайдя в траншею, нашим бойцам остается только закрепиться и удерживать позиции", - дополнил командир.
