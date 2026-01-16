Рейтинг@Mail.ru
ВСУ минируют Харьковскую область дронами "Вампир" - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:44 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/spetsoperatsiya-2068222378.html
ВСУ минируют Харьковскую область дронами "Вампир"
ВСУ минируют Харьковскую область дронами "Вампир" - РИА Новости, 16.01.2026
ВСУ минируют Харьковскую область дронами "Вампир"
ВСУ дистанционно минируют местность в Харьковской области дронами "Вампир", пытаясь остановить натиск РФ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T06:44:00+03:00
2026-01-16T06:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391466_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ebb447a9439493a5dba6ff9c65b460cd.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391466_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_98dc511b7c632d1971ca754c11c519dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ минируют Харьковскую область дронами "Вампир"

РИА Новости: ВСУ дистанционно минируют Харьковскую область "Вампирами"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПост воздушного наблюдения 25-й армии группировки "Запад"
Пост воздушного наблюдения 25-й армии группировки Запад - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Пост воздушного наблюдения 25-й армии группировки "Запад". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА,16 янв - РИА Новости. ВСУ дистанционно минируют местность в Харьковской области дронами "Вампир", пытаясь остановить натиск РФ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"С целью недопущения дальнейшего продвижения ВС РФ противник проводит мероприятия по дистанционному минированию местности с помощью дронов Р-18 "Вампир", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала