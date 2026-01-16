https://ria.ru/20260116/spetsoperatsiya-2068222378.html
ВСУ минируют Харьковскую область дронами "Вампир"
ВСУ минируют Харьковскую область дронами "Вампир" - РИА Новости, 16.01.2026
ВСУ минируют Харьковскую область дронами "Вампир"
ВСУ дистанционно минируют местность в Харьковской области дронами "Вампир", пытаясь остановить натиск РФ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T06:44:00+03:00
2026-01-16T06:44:00+03:00
2026-01-16T06:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391466_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ebb447a9439493a5dba6ff9c65b460cd.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391466_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_98dc511b7c632d1971ca754c11c519dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ минируют Харьковскую область дронами "Вампир"
РИА Новости: ВСУ дистанционно минируют Харьковскую область "Вампирами"