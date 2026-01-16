Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили бронемашину MaxxPro под Константиновкой - РИА Новости, 16.01.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
04:05 16.01.2026
Российские военные уничтожили бронемашину MaxxPro под Константиновкой
Российские военные уничтожили бронемашину MaxxPro под Константиновкой

ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Операторы беспилотных систем Южной группировки войск на константиновском направлении уничтожили американскую бронемашину MaxxPro ВСУ, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Соболь".
Цель была обнаружена в ходе утреннего вылета.
"Работали на константиновском направлении. Вылетели и обнаружили бронемашину MaxxPro противника - техника двигалась утром. Мы оперативно передали координаты своим подразделениям", - рассказал собеседник агентства.
После передачи данных к работе подключились расчеты ударных беспилотников.
"Операторы ударных дронов быстро вылетели и поразили цель. Личный состав успел покинуть машину, но сама техника была уничтожена", - уточнил оператор.
Бронемашина MaxxPro разработана для защиты личного состава от мин, самодельных взрывных устройств и стрелкового оружия. Производится компанией Navistar Defense и активно используется в вооруженных силах США и стран НАТО. Машина имеет высокую бронезащиту, V-образное днище для рассеивания взрывной волны и может перевозить до 6–8 бойцов с вооружением.
