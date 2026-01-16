В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Сыктывкаре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Девять из 18 пострадавших при инциденте в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре остаются в больницах в крайне тяжелом и тяжелом состоянии, сообщил минздрав региона.

"На данный момент лечение получают 18 человек, из них 12 мужчин и шесть женщин. Пять пострадавших находятся на лечении в Эжвинской горбольнице (четверо в крайне тяжёлом состоянии, один средней тяжести), семь человек - в Коми республиканской больнице (пятеро тяжёлых, двое средней тяжести), шесть человек (состояние удовлетворительное) получают лечение в терапевтическом отделении медсанчасти МВД", – говорится в сообщении.