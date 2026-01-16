Рейтинг@Mail.ru
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Сыктывкаре
13:27 16.01.2026 (обновлено: 13:38 16.01.2026)
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Сыктывкаре
Девять из 18 пострадавших при инциденте в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре остаются в больницах в крайне тяжелом и тяжелом состоянии, сообщил минздрав... РИА Новости, 16.01.2026
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Сыктывкаре

Девять пострадавших при взрыве в Сыктывкаре находятся в тяжелом состоянии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Девять из 18 пострадавших при инциденте в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре остаются в больницах в крайне тяжелом и тяжелом состоянии, сообщил минздрав региона.
"На данный момент лечение получают 18 человек, из них 12 мужчин и шесть женщин. Пять пострадавших находятся на лечении в Эжвинской горбольнице (четверо в крайне тяжёлом состоянии, один средней тяжести), семь человек - в Коми республиканской больнице (пятеро тяжёлых, двое средней тяжести), шесть человек (состояние удовлетворительное) получают лечение в терапевтическом отделении медсанчасти МВД", – говорится в сообщении.
Накануне в региональном МВД сообщали, что крыша загорелась в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, несколько человек обратились за медицинской помощью. Пожар ликвидировали, сообщало управление МЧС РФ по Коми. Минздрав Коми уточнял, что при взрыве светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре пострадали девять человек, один из них отказался от госпитализации. Позднее в ведомстве сообщили РИА Новости, что число пострадавших возросло до 12. Затем помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что 18 пострадавших при инциденте в Сыктывкаре госпитализировали в больницы, состояние четырех крайне тяжелое, еще пятеро - в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней степени тяжести.
