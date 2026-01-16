Рейтинг@Mail.ru
"Это трагедия". Депутат Рады сообщила тревожную новость об украинцах
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 16.01.2026
"Это трагедия". Депутат Рады сообщила тревожную новость об украинцах
"Это трагедия". Депутат Рады сообщила тревожную новость об украинцах - РИА Новости, 16.01.2026
"Это трагедия". Депутат Рады сообщила тревожную новость об украинцах
Украинцам уже все равно, под каким флагом жить, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью украинскому журналисту Руслану Дикому. "Они настолько... РИА Новости, 16.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
анна скороход
верховная рада украины
украина
2026
"Это трагедия". Депутат Рады сообщила тревожную новость об украинцах

Нардеп Скороход: украинцам уже все равно, под каким флагом жить

Здание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Украинцам уже все равно, под каким флагом жить, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью украинскому журналисту Руслану Дикому.

"Они настолько устали, что я когда вчера услышала от абсолютно незнакомого человека "да мне все равно, под каким флагом, лишь бы у меня спокойно жила семья" - ну для меня это трагедия. Поэтому я считаю, что нужно сделать все, чтобы война закончилась", — сказала она.
Владимир Зеленский
Заявление Зеленского о конфликте на Украине вызвало изумление на Западе
Вчера, 11:36
Депутат посоветовала сомневающимся в том, что нужно заканчивать конфликт, посетить украинские кладбища.

На этой неделе глава Белого дома заявил Reuters, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с разрешением конфликта виноват Зеленский. О планах американской делегации приехать в Россию в январе сообщило накануне агентство Bloomberg. По его данным, она хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по урегулированию.
Линдси Грэм*
Грэм* сделал необычное заявление о российских солдатах
Вчера, 09:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнна СкороходВерховная Рада УкраиныУкраина
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
