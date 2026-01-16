"Это трагедия". Депутат Рады сообщила тревожную новость об украинцах

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Украинцам уже все равно, под каким флагом жить, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью украинскому журналисту Руслану Дикому.



"Они настолько устали, что я когда вчера услышала от абсолютно незнакомого человека "да мне все равно, под каким флагом, лишь бы у меня спокойно жила семья" - ну для меня это трагедия. Поэтому я считаю, что нужно сделать все, чтобы война закончилась", — сказала она.