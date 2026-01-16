МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Украинцам уже все равно, под каким флагом жить, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью украинскому журналисту Руслану Дикому.
"Они настолько устали, что я когда вчера услышала от абсолютно незнакомого человека "да мне все равно, под каким флагом, лишь бы у меня спокойно жила семья" - ну для меня это трагедия. Поэтому я считаю, что нужно сделать все, чтобы война закончилась", — сказала она.
Депутат посоветовала сомневающимся в том, что нужно заканчивать конфликт, посетить украинские кладбища.
На этой неделе глава Белого дома заявил Reuters, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с разрешением конфликта виноват Зеленский. О планах американской делегации приехать в Россию в январе сообщило накануне агентство Bloomberg. По его данным, она хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по урегулированию.
