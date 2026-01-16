Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области машина скорой помощи подорвалась на минах - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 16.01.2026 (обновлено: 19:23 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/skoraya-2068357654.html
В Херсонской области машина скорой помощи подорвалась на минах
В Херсонской области машина скорой помощи подорвалась на минах - РИА Новости, 16.01.2026
В Херсонской области машина скорой помощи подорвалась на минах
В Херсонской области направлявшаяся на вызов скорая подорвалась на минах, сообщил зампредседателя правительства региона Сергей Черевко. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T16:40:00+03:00
2026-01-16T19:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068356721_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dd4c4377c9178245b0d3043669d676df.jpg
https://ria.ru/20251222/aleshki-2063728666.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068356721_0:0:1186:889_1920x0_80_0_0_05dbaa831e7c74a42a08914466dd5a00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
В Херсонской области машина скорой помощи подорвалась на минах

В Херсонской области спешившая на вызов скорая подорвалась на минах

© Фото : пресс-служба правительства Херсонской областиМашина скорой помощи подорвалась на минах "Лепесток" в Херсонской области
Машина скорой помощи подорвалась на минах Лепесток в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : пресс-служба правительства Херсонской области
Машина скорой помощи подорвалась на минах "Лепесток" в Херсонской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости. В Херсонской области направлявшаяся на вызов скорая подорвалась на минах, сообщил зампредседателя правительства региона Сергей Черевко.
«
"Сегодня вновь столкнулись с бесчеловечным террором со стороны украинских формирований. Произошел подрыв машины скорой медицинской помощи, спешившей на вызов в Голопристанском районе, на минах-"лепестках", — написал он в Telegram-канале.
Последствия атаки ВСУ на автомобиль скорой помощи в Алешках, Херсонская область - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
ВСУ за полтора года уничтожили в Алешках десять машин скорой помощи
22 декабря 2025, 05:29
Черевко подчеркнул, что такой циничный и преднамеренный удар по медикам, спасающим жизни, в очередной раз показывает преступную сущность киевского режима.
«
"Они не гнушаются ничем, чтобы запугать и сломить нас. Но у них ничего не получится", — отметил чиновник.
Он добавил, что медики продолжают оказывать помощь всем нуждающимся.
Украинские боевики ежедневно обстреливают новые и приграничные регионы и бьют по гражданской инфраструктуре. ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала