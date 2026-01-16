В Херсонской области машина скорой помощи подорвалась на минах

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости. В Херсонской области направлявшаяся на вызов скорая подорвалась на минах, сообщил зампредседателя правительства региона Сергей Черевко.
"Сегодня вновь столкнулись с бесчеловечным террором со стороны украинских формирований. Произошел подрыв машины скорой медицинской помощи, спешившей на вызов в Голопристанском районе, на минах-"лепестках", — написал он в Telegram-канале.
Черевко подчеркнул, что такой циничный и преднамеренный удар по медикам, спасающим жизни, в очередной раз показывает преступную сущность киевского режима.
"Они не гнушаются ничем, чтобы запугать и сломить нас. Но у них ничего не получится", — отметил чиновник.
Он добавил, что медики продолжают оказывать помощь всем нуждающимся.
Украинские боевики ежедневно обстреливают новые и приграничные регионы и бьют по гражданской инфраструктуре. ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
