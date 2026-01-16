Сийярто предостерег европейских послов от вмешательства в выборы в Венгрии

БУДАПЕШТ, 16 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предостерег аккредитованных в Будапеште послов стран ЕС от вмешательства в венгерские парламентские выборы, пригрозив тем, что в противном случае им будет сложнее выполнять свою работу.

"Поэтому если послы будут в ближайшее время вмешиваться в венгерский избирательный процесс, комментировать или критиковать его, то им будет очень, очень трудно в будущем выполнять свою работу здесь, в Будапеште, и совершенно точно они не смогут встретиться ни с одним из руководителей государственной администрации и не смогут пройти дальше заместителя главы департамента. Мы ожидаем уважения нашего суверенитета", - отметил Сийярто.