Сийярто предостерег европейских послов от вмешательства в выборы в Венгрии

БУДАПЕШТ, 16 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предостерег аккредитованных в Будапеште послов стран ЕС от вмешательства в венгерские парламентские выборы, пригрозив тем, что в противном случае им будет сложнее выполнять свою работу.
"Вскоре я встречусь с послами стран Евросоюза, работающими в Будапеште. Очевидно, что в Брюсселе идёт активная подготовка к венгерским выборам. Брюссель хочет, чтобы к власти в Будапеште пришло правительство, которое поддерживает войну, миграцию и гендерную идеологию. Также ясно, что мы можем ожидать очень серьёзного вмешательства. Поэтому сегодня я ясно дам понять послам стран ЕС в Будапеште, что входит в их работу, а что нет. Посол, работающий у нас, абсолютно не имеет права вмешиваться в венгерские выборы", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Министр подчеркнул, что венгерские послы и должностные лица "обычно не критикуют избирательные системы других стран".
"Поэтому если послы будут в ближайшее время вмешиваться в венгерский избирательный процесс, комментировать или критиковать его, то им будет очень, очень трудно в будущем выполнять свою работу здесь, в Будапеште, и совершенно точно они не смогут встретиться ни с одним из руководителей государственной администрации и не смогут пройти дальше заместителя главы департамента. Мы ожидаем уважения нашего суверенитета", - отметил Сийярто.
Ранее он заявил, что Венгрия ожидает, что в предстоящие в апреле парламентские выборы Брюссель будет вмешиваться более агрессивно, чем когда-либо, поскольку хочет заменить действующее правительство марионеточным.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране.
В октябре 2024 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что из США предпринимались серьезные усилия по вмешательству в венгерские парламентские выборы в 2022 году, на это тратились миллионы долларов. Он также добавил, что много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство. В конце марта 2022 года Сийярто заявлял, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба звонил в украинское посольство в Будапеште, чтобы обсудить возможность повлиять на результаты выборов.