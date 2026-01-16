https://ria.ru/20260116/shos-2068325592.html
ШОС призвала к мирному урегулированию ситуации в Иране
ШОС призвала к мирному урегулированию ситуации в Иране - РИА Новости, 16.01.2026
ШОС призвала к мирному урегулированию ситуации в Иране
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) призывает к мирному урегулированию сложившейся в Иране ситуации, говорится в заявлении организации. РИА Новости, 16.01.2026
ШОС призвала к мирному урегулированию ситуации в Иране
ШОС призвала к мирному урегулированию сложившейся в Иране ситуации