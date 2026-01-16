Рейтинг@Mail.ru
ШОС призвала к мирному урегулированию ситуации в Иране - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 16.01.2026 (обновлено: 15:39 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/shos-2068325592.html
ШОС призвала к мирному урегулированию ситуации в Иране
ШОС призвала к мирному урегулированию ситуации в Иране - РИА Новости, 16.01.2026
ШОС призвала к мирному урегулированию ситуации в Иране
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) призывает к мирному урегулированию сложившейся в Иране ситуации, говорится в заявлении организации. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T15:28:00+03:00
2026-01-16T15:39:00+03:00
в мире
иран
шос
сша
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882151003_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_0f7f280553304bb2738bfa14c4204671.jpg
https://ria.ru/20260116/iran-2068312997.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882151003_140:0:1280:855_1920x0_80_0_0_cee47403569f3128964a1560e23649c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, шос, сша, израиль
В мире, Иран, ШОС, США, Израиль
ШОС призвала к мирному урегулированию ситуации в Иране

ШОС призвала к мирному урегулированию сложившейся в Иране ситуации

© Sputnik / Зафар Халилов | Перейти в медиабанкЦеремония поднятия флага нового государства-члена ШОС - Исламской Республики Иран - в штаб-квартире Исполнительного комитета РАТС ШОС в Ташкенте
Церемония поднятия флага нового государства-члена ШОС - Исламской Республики Иран - в штаб-квартире Исполнительного комитета РАТС ШОС в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Sputnik / Зафар Халилов
Перейти в медиабанк
Церемония поднятия флага нового государства-члена ШОС - Исламской Республики Иран - в штаб-квартире Исполнительного комитета РАТС ШОС в Ташкенте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 16 янв - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) призывает к мирному урегулированию сложившейся в Иране ситуации, говорится в заявлении организации.
"ШОС призывает к мирному урегулированию сложившейся ситуации политико-дипломатическими мерами", - говорится в заявлении организации по ситуации в Иране.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Пезешкиан рассказал Путину о мерах по нормализации обстановки в Иране
Вчера, 14:23
 
В миреИранШОССШАИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала