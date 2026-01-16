https://ria.ru/20260116/shmygal-2068286581.html
На Украине не осталось ни одной целой электростанции, заявило Минэнерго
На Украине не осталось ни одной целой электростанции, заявило Минэнерго - РИА Новости, 16.01.2026
На Украине не осталось ни одной целой электростанции, заявило Минэнерго
На Украине отсутствуют неповрежденные электростанции, заявил министр энергетики и первый вице-премьер Денис Шмыгаль. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T12:43:00+03:00
2026-01-16T12:43:00+03:00
2026-01-16T13:25:00+03:00
украина
киев
денис шмыгаль
харьковская область
виталий кличко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068259448_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_235606b3072786d015e88e409c745084.jpg
https://ria.ru/20260116/ukraina-2068253291.html
https://ria.ru/20260102/ukraina-2066062509.html
https://ria.ru/20260115/zelenskiy-2068159438.html
украина
киев
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068259448_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_31d7fe36364d41a9c52ceec301690df5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, денис шмыгаль, харьковская область, виталий кличко
Украина, Киев, Денис Шмыгаль, Харьковская область, Виталий Кличко
На Украине не осталось ни одной целой электростанции, заявило Минэнерго
Шмыгаль: на Украине не осталось ни одной целой электростанции
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. На Украине отсутствуют неповрежденные электростанции, заявил министр энергетики и первый вице-премьер Денис Шмыгаль.
«
"На Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы не подверглась ударам. <...> Выбиты тысячи мегаватт генерации", — рассказал он в Раде.
Самая сложная ситуация сложилась в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. В то же время Шмыгаль утверждает, что энергосистема остается целостной, несмотря на значительное ограничение потребления энергии.
В пятницу в украинской энергетической сфере объявили режим ЧС из-за серьезных перебоев со светом. Госкомпании обязали закупать зимой не менее половины электроэнергии у заграничных поставщиков.
Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за неисправностей в энергосетях и коммунальных системах. Возможности производить электроэнергию в стране значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.
Без электричества из-за длительных аварийных отключений уже несколько дней подряд остаются жители Киева
. Мэр Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической.
По данным сервиса Google Trends, одним из самых популярных запросов на Украине в 2025 году стал "график отключения света".