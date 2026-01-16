Рейтинг@Mail.ru
На Украине не осталось ни одной целой электростанции, заявило Минэнерго
12:43 16.01.2026 (обновлено: 13:25 16.01.2026)
На Украине не осталось ни одной целой электростанции, заявило Минэнерго
На Украине не осталось ни одной целой электростанции, заявило Минэнерго - РИА Новости, 16.01.2026
На Украине не осталось ни одной целой электростанции, заявило Минэнерго
На Украине отсутствуют неповрежденные электростанции, заявил министр энергетики и первый вице-премьер Денис Шмыгаль. РИА Новости, 16.01.2026
украина
киев
денис шмыгаль
харьковская область
виталий кличко
украина
киев
харьковская область
украина, киев, денис шмыгаль, харьковская область, виталий кличко
Украина, Киев, Денис Шмыгаль, Харьковская область, Виталий Кличко
На Украине не осталось ни одной целой электростанции, заявило Минэнерго

Шмыгаль: на Украине не осталось ни одной целой электростанции

Блэкаут в Киеве
Блэкаут в Киеве
Блэкаут в Киеве. Архивное фото
Блэкаут в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. На Украине отсутствуют неповрежденные электростанции, заявил министр энергетики и первый вице-премьер Денис Шмыгаль.
«

"На Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы не подверглась ударам. <...> Выбиты тысячи мегаватт генерации", — рассказал он в Раде.

Блэкаут в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
СМИ: на Украине закончились запасы оборудования для ремонта энергосистем
Вчера, 10:48
Самая сложная ситуация сложилась в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. В то же время Шмыгаль утверждает, что энергосистема остается целостной, несмотря на значительное ограничение потребления энергии.
В пятницу в украинской энергетической сфере объявили режим ЧС из-за серьезных перебоев со светом. Госкомпании обязали закупать зимой не менее половины электроэнергии у заграничных поставщиков.
Опрос показал, кого украинцы винят в отсутствии света
Опрос показал, кого украинцы винят в отсутствии света
2 января, 14:30

Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за неисправностей в энергосетях и коммунальных системах. Возможности производить электроэнергию в стране значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.

Без электричества из-за длительных аварийных отключений уже несколько дней подряд остаются жители Киева. Мэр Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической.
По данным сервиса Google Trends, одним из самых популярных запросов на Украине в 2025 году стал "график отключения света".
Зеленский заявил, что недоволен работой Кличко
Зеленский заявил, что недоволен работой Кличко
15 января, 19:09
 
Украина Киев Денис Шмыгаль Харьковская область Виталий Кличко
 
 
