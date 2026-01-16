На Украине не осталось ни одной целой электростанции, заявило Минэнерго

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. На Украине отсутствуют неповрежденные электростанции, заявил министр энергетики и первый вице-премьер Денис Шмыгаль.

« "На Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы не подверглась ударам. <...> Выбиты тысячи мегаватт генерации", — рассказал он в Раде.

Самая сложная ситуация сложилась в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. В то же время Шмыгаль утверждает, что энергосистема остается целостной, несмотря на значительное ограничение потребления энергии.

В пятницу в украинской энергетической сфере объявили режим ЧС из-за серьезных перебоев со светом. Госкомпании обязали закупать зимой не менее половины электроэнергии у заграничных поставщиков.

Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за неисправностей в энергосетях и коммунальных системах. Возможности производить электроэнергию в стране значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.

Без электричества из-за длительных аварийных отключений уже несколько дней подряд остаются жители Киева . Мэр Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической.