В статье отмечается, что в результате последнего раунда переговоров в Париже было принято заявление и даны некоторые обещания, содержащие как минимум три пункта, на которые Европе самой будет трудно согласиться, если только ее к этому не принудят Соединенные Штаты.



Первый пункт связан с финансирование украинских вооруженных сил, однако непопулярным европейским правительствам, чьи экономки находятся в бедственном положении, и которые уже потратили 350 миллиардов долларов на Украину, будет крайне сложно выполнить это обещание, указано в материале.



Второй пункт — принятие Украины в Евросоюз в качестве компенсации за закрытие дверей в НАТО. Однако ЕС с трудом достигает консенсуса даже по вопросу членства Украины, не говоря уже о немедленном вступлении, пишет издание.



Третий пункт — это обязательство европейских войск поддерживать мир на Украине. В материале отмечается, что Старый свет давно заявляет, что не может разместить войска на Украине без военной поддержки со стороны США. Но по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже такое обязательство не содержится и даже в отношении обязательств Европы оно весьма расплывчато.



Издание отмечает, что в последнем украинско-европейском мирном плане есть много пунктов, против которых Россия могла бы выступить. Но, возможно, ей и не придется этого делать, поскольку Европа может первой сказать "нет".



Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к переговорам по Украине, если они носят серьезный характер.