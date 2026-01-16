Рейтинг@Mail.ru
В США сделали громкое заявление о переговорах с Россией
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:17 16.01.2026
В США сделали громкое заявление о переговорах с Россией
В США сделали громкое заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 16.01.2026
В США сделали громкое заявление о переговорах с Россией
Европа загнала себя в тупик угрозами в адрес России, пишет American Conservative."В ходе переговоров украинская и европейская стороны, возможно, надеются... РИА Новости, 16.01.2026
В США сделали громкое заявление о переговорах с Россией

AC: Европа угрозами в адрес России загнала себя в тупик

Москва
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Европа загнала себя в тупик угрозами в адрес России, пишет American Conservative.

"В ходе переговоров украинская и европейская стороны, возможно, надеются подчеркнуть, что именно Россия говорит "нет". И в их последней позиции (и не только в ней) есть много такого, на что Москва именно так и сказала бы. Но, как ни странно, Европа, похоже, загнала себя в угол, и России не обязательно говорить "нет", потому что это сделает Европа", — говорится в публикации.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Новое заявление Мерца о России поразило журналиста
08:46
В статье отмечается, что в результате последнего раунда переговоров в Париже было принято заявление и даны некоторые обещания, содержащие как минимум три пункта, на которые Европе самой будет трудно согласиться, если только ее к этому не принудят Соединенные Штаты.

Первый пункт связан с финансирование украинских вооруженных сил, однако непопулярным европейским правительствам, чьи экономки находятся в бедственном положении, и которые уже потратили 350 миллиардов долларов на Украину, будет крайне сложно выполнить это обещание, указано в материале.

Второй пункт — принятие Украины в Евросоюз в качестве компенсации за закрытие дверей в НАТО. Однако ЕС с трудом достигает консенсуса даже по вопросу членства Украины, не говоря уже о немедленном вступлении, пишет издание.

Третий пункт — это обязательство европейских войск поддерживать мир на Украине. В материале отмечается, что Старый свет давно заявляет, что не может разместить войска на Украине без военной поддержки со стороны США. Но по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже такое обязательство не содержится и даже в отношении обязательств Европы оно весьма расплывчато.

Издание отмечает, что в последнем украинско-европейском мирном плане есть много пунктов, против которых Россия могла бы выступить. Но, возможно, ей и не придется этого делать, поскольку Европа может первой сказать "нет".

Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к переговорам по Украине, если они носят серьезный характер.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Зеленский набросился на Трампа из-за вчерашнего события
08:23
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
