Роскомнадзор опроверг сообщения об ограничении работы Telegram
Роскомнадзор опроверг сообщения об ограничении работы Telegram - РИА Новости, 16.01.2026
Роскомнадзор опроверг сообщения об ограничении работы Telegram
Новые ограничения к мессенджеру Telegram в России сейчас не применяют, заявили журналистам в Роскомнадзоре. РИА Новости, 16.01.2026
россия
Новости
ru-RU
