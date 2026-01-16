Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор опроверг сообщения об ограничении работы Telegram - РИА Новости, 16.01.2026
21:43 16.01.2026 (обновлено: 23:44 16.01.2026)
Роскомнадзор опроверг сообщения об ограничении работы Telegram
Роскомнадзор опроверг сообщения об ограничении работы Telegram - РИА Новости, 16.01.2026
Роскомнадзор опроверг сообщения об ограничении работы Telegram
Новые ограничения к мессенджеру Telegram в России сейчас не применяют, заявили журналистам в Роскомнадзоре. РИА Новости, 16.01.2026
Роскомнадзор опроверг сообщения об ограничении работы Telegram

Роскомнадзор опроверг сообщения о новых ограничениях в работе Telegram

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Новые ограничения к мессенджеру Telegram в России сейчас не применяют, заявили журналистам в Роскомнадзоре.
"По отношению к Telegram в настоящее время новых мер ограничений не применяется", — сообщили там.
Ранее в пятницу россияне стали жаловаться на работу Telegram. Сообщалось, в частности, что в мессенджере медленно загружаются видео.
Роскомнадзор в августе начал применять меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp в России. Как подчеркнули в ведомстве, это необходимо для противодействия преступникам, которые обманывают россиян, вымогая у них деньги.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В РКН ответили на вопрос о возможном снятии для ограничений с WhatsApp
15 января, 15:26
 
Заголовок открываемого материала