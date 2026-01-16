Рейтинг@Mail.ru
Росгвардия начала подготовку к параду Победы в Москве - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/rosgvardija-2068320938.html
Росгвардия начала подготовку к параду Победы в Москве
Росгвардия начала подготовку к параду Победы в Москве - РИА Новости, 16.01.2026
Росгвардия начала подготовку к параду Победы в Москве
Росгвардия начала подготовку к участию в военном параде на Красной площади в честь Дня Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T15:04:00+03:00
2026-01-16T15:04:00+03:00
дзержинский
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015947374_0:158:3176:1944_1920x0_80_0_0_f1e07fd53957bc42b2aeaa23905ecc90.jpg
https://ria.ru/20250624/pobeda-2024812392.html
https://ria.ru/20251231/tramp-2065844174.html
дзержинский
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015947374_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_47a87a94457d8b741d6c256b0195b7d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дзержинский, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество, москва
Дзержинский, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество, Москва
Росгвардия начала подготовку к параду Победы в Москве

РИА Новости: Росгвардия начала подготовку к военному параду на Красной площади

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМосква. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Росгвардия начала подготовку к участию в военном параде на Красной площади в честь Дня Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В год празднования 10-летнего юбилея Росгвардии и 215-й годовщины образования войск правопорядка в ОДОН им. Ф.Э. Дзержинского стартовала подготовка парадного расчета ведомства к участию в военном параде на Красной площади в честь Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне", - сказали в пресс-службе.
Парад на Красной площади в Москве в ознаменование победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне 24 июня 1945 года - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Парад Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года
24 июня 2025, 01:49
В Росгвардии отметили, что подготовка осуществляется в три этапа: сначала военнослужащие отрабатывают одиночную строевую подготовку без оружия и с оружием, после проходит подготовка в составе шеренги, двух и более шеренг, парадных рот, слаживание действий парадного батальона в соответствии с ритуалом проведения парада, а на заключительном этапе росгвардейцы примут участие в совместных тренировках в составе парадных расчетов войск Московского гарнизона.
"Традиционно представлять войска на параде Победы будет личный состав 2-го ордена Кутузова полка оперативного назначения дивизии Дзержинского. В состав парадного расчёта войдут лучшие военнослужащие полка. Перед началом подготовки росгвардейцы прошли тщательный отбор по различным критериям, в том числе по росту, строевой подготовке и личным морально-психологическим качествам", - добавили в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что отдельная дивизия оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского Росгвардии – неизменный участник военных парадов на Красной площади с 1921 года. Солдаты и офицеры соединения участвовали в историческом параде 7 ноября 1941 года и в Параде Победы 24 июня 1945 года.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Трамп оценил парад Победы в Москве
31 декабря 2025, 14:52
 
ДзержинскийФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала