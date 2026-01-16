Росгвардия начала подготовку к параду Победы в Москве

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Росгвардия начала подготовку к участию в военном параде на Красной площади в честь Дня Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В год празднования 10-летнего юбилея Росгвардии и 215-й годовщины образования войск правопорядка в ОДОН им. Ф.Э. Дзержинского стартовала подготовка парадного расчета ведомства к участию в военном параде на Красной площади в честь Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне", - сказали в пресс-службе.
В Росгвардии отметили, что подготовка осуществляется в три этапа: сначала военнослужащие отрабатывают одиночную строевую подготовку без оружия и с оружием, после проходит подготовка в составе шеренги, двух и более шеренг, парадных рот, слаживание действий парадного батальона в соответствии с ритуалом проведения парада, а на заключительном этапе росгвардейцы примут участие в совместных тренировках в составе парадных расчетов войск Московского гарнизона.
"Традиционно представлять войска на параде Победы будет личный состав 2-го ордена Кутузова полка оперативного назначения дивизии Дзержинского. В состав парадного расчёта войдут лучшие военнослужащие полка. Перед началом подготовки росгвардейцы прошли тщательный отбор по различным критериям, в том числе по росту, строевой подготовке и личным морально-психологическим качествам", - добавили в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что отдельная дивизия оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского Росгвардии – неизменный участник военных парадов на Красной площади с 1921 года. Солдаты и офицеры соединения участвовали в историческом параде 7 ноября 1941 года и в Параде Победы 24 июня 1945 года.
