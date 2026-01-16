Рейтинг@Mail.ru
Эксперты оценили шансы на помилование экс-президента Южной Кореи - РИА Новости, 16.01.2026
15:31 16.01.2026
Эксперты оценили шансы на помилование экс-президента Южной Кореи
Эксперты оценили шансы на помилование экс-президента Южной Кореи
Эксперты оценили шансы на помилование экс-президента Южной Кореи
Возможность в будущем помилования бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля невысока, но совсем исключать ее тоже нельзя, заявили в интервью РИА Новости... РИА Новости, 16.01.2026
в мире
южная корея
юн сок ель
обстановка в южной корее
в мире, южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее
Эксперты оценили шансы на помилование экс-президента Южной Кореи

Юрист Рю Сон Хён назвал вероятность помилования Юн Сок Ёля невысокой

© AP Photo / Korea PoolЭкс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Korea Pool
Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Архивное фото
СЕУЛ, 16 янв — РИА Новости. Возможность в будущем помилования бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля невысока, но совсем исключать ее тоже нельзя, заявили в интервью РИА Новости южнокорейские эксперты в юридической и политической сферах.
Ранее сообщалось, что прокуратура Южной Кореи запросила для бывшего президента Юн Сок Ёля смертную казнь по обвинениям в организации мятежа в связи с объявлением им в декабре 2024 года военного положения, заключительное заседание суда прошло 13 января. Минимальное возможное наказание по данным обвинениям - пожизненное заключение. Ожидается, что суд вынесет приговор 19 февраля.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Сеул заявил, что приговор экс-президенту будет отвечать ожиданиям народа
13 января, 17:07
Как считают эксперты РИА Новости, в случае любой из двух возможных мер наказания для экс-президента получить помилование будет нелегко, хотя в прошлом большинство осужденных президентов страны не отсидели свои сроки до конца и были помилованы.
«
"В случае бывшего президента Юн Сок Ёля нельзя исключать, что помилования не будет, поскольку он совершенно не раскаивается и является тем самым лицом, которое ради сохранения собственной власти организовало дворцовый переворот", — рассказал РИА Новости адвокат юридической фирмы "Хвау" Рю Сон Хён.
Юрист отметил, что в новейшей истории Южной Кореи бывшие президенты, получившие тяжёлые приговоры, включая Чон Ду Хвана и Но Тхэ У, в итоге были помилованы под политическим лозунгом "национального примирения". Именно поэтому в обществе распространено мнение, что даже в случае окончательного приговора пожизненное заключение для экс-президента не обязательно будет фактическим.
«
"Однако в случае Юн Сок Ёля ситуация иная: он не проявляет никакого раскаяния и является непосредственным организатором попытки по факту "дворцового переворота" с целью сохранения собственной власти, поэтому его помилование может и не состояться", - пояснил Рю Сон Хён.
С этим соглашается и южнокорейский политический обозреватель Ким Сан Иль. По его словам, в случае Юн Сок Ёля речь идёт о преступлении, "напрямую подорвавшем конституционный строй" в период пребывания того на посту действующего президента.
"В этом смысле сформировать политическое обоснование для его помилования будет значительно сложнее, чем для прошлых президентов", - поясняет эксперт.
Рю Сон Хён также отмечает, что парламент Южной Кореи, который сейчас контролирует демократическая партия, бывшая в оппозиции Юн Сок Ёлю, теоретически может попытаться законодательно ограничить возможность специального помилования для лиц, совершивших преступления против конституционного строя, включая мятеж и измену, либо обязать президента получать согласие парламента на такое помилование.
Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
СМИ: экс-президент Южной Кореи не признал обвинения в отправке БПЛА в КНДР
23 декабря 2025, 18:46
Вместе с тем юрист подчеркивает, что право президента на помилование гарантировано Конституцией, поэтому возможности полностью законодательно ограничить его шансы "неизбежно имеют свои пределы".
Ранее в Республике Корея неоднократно выносились судебные приговоры в отношении бывших глав государства. В 1996 году экс-президенты Чон Ду Хван и Ро Дэ У были осуждены по обвинениям в мятеже и коррупции, связанным с военным переворотом 1979 года и последующими событиями. Чон Ду Хван первоначально был приговорён к смертной казни, впоследствии заменённой пожизненным лишением свободы, тогда как Ро Дэ У получил 22 года тюрьмы, позже сокращённые до 17,5 года. В 1997 году оба были помилованы решением президента Республики Корея Ким Ён Сама.
Экс-президент Ли Мён Бак в 2018 году был приговорён к 15 годам лишения свободы по обвинениям в коррупции и злоупотреблении властью и в 2022 году помилован указом тогда президента Юн Сок Ёля. А бывшая президент Пак Кын Хе, отстранённая от должности в результате импичмента, в 2018 году получила 24 года тюрьмы по коррупционным обвинениям, но в 2021 году была помилована решением на тот момент президента Мун Чжэ Ина.
Международная правозащитная организация Amnesty International признала Южную Корею страной, на практике отменившей смертную казнь. В феврале 1998 года восьмой президент Южной Кореи Ким Дэ Чжун ввел мораторий ее исполнение. Последние казни состоялись в декабре 1997 года, когда были казнены 23 человека (каждый из которых убил не менее двух человек). По состоянию на 2023 год смертный приговор был вынесен 59 лицам.
Пак Чон Хи - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В Южной Корее повторно рассмотрят дело об убийстве президента Пак Чон Хи
19 февраля 2025, 10:38
 
В миреЮжная КореяЮн Сок ЕльОбстановка в Южной Корее
 
 
