Эксперты оценили шансы на помилование экс-президента Южной Кореи

СЕУЛ, 16 янв — РИА Новости. Возможность в будущем помилования бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля невысока, но совсем исключать ее тоже нельзя, заявили в интервью РИА Новости южнокорейские эксперты в юридической и политической сферах.

Ранее сообщалось, что прокуратура Южной Кореи запросила для бывшего президента Юн Сок Ёля смертную казнь по обвинениям в организации мятежа в связи с объявлением им в декабре 2024 года военного положения, заключительное заседание суда прошло 13 января. Минимальное возможное наказание по данным обвинениям - пожизненное заключение. Ожидается, что суд вынесет приговор 19 февраля.

Как считают эксперты РИА Новости, в случае любой из двух возможных мер наказания для экс-президента получить помилование будет нелегко, хотя в прошлом большинство осужденных президентов страны не отсидели свои сроки до конца и были помилованы.

« "В случае бывшего президента Юн Сок Ёля нельзя исключать, что помилования не будет, поскольку он совершенно не раскаивается и является тем самым лицом, которое ради сохранения собственной власти организовало дворцовый переворот", — рассказал РИА Новости адвокат юридической фирмы "Хвау" Рю Сон Хён.

Юрист отметил, что в новейшей истории Южной Кореи бывшие президенты, получившие тяжёлые приговоры, включая Чон Ду Хвана и Но Тхэ У, в итоге были помилованы под политическим лозунгом "национального примирения". Именно поэтому в обществе распространено мнение, что даже в случае окончательного приговора пожизненное заключение для экс-президента не обязательно будет фактическим.

« "Однако в случае Юн Сок Ёля ситуация иная: он не проявляет никакого раскаяния и является непосредственным организатором попытки по факту "дворцового переворота" с целью сохранения собственной власти, поэтому его помилование может и не состояться", - пояснил Рю Сон Хён.

С этим соглашается и южнокорейский политический обозреватель Ким Сан Иль. По его словам, в случае Юн Сок Ёля речь идёт о преступлении, "напрямую подорвавшем конституционный строй" в период пребывания того на посту действующего президента.

"В этом смысле сформировать политическое обоснование для его помилования будет значительно сложнее, чем для прошлых президентов", - поясняет эксперт.

Рю Сон Хён также отмечает, что парламент Южной Кореи, который сейчас контролирует демократическая партия, бывшая в оппозиции Юн Сок Ёлю, теоретически может попытаться законодательно ограничить возможность специального помилования для лиц, совершивших преступления против конституционного строя, включая мятеж и измену, либо обязать президента получать согласие парламента на такое помилование.

Вместе с тем юрист подчеркивает, что право президента на помилование гарантировано Конституцией, поэтому возможности полностью законодательно ограничить его шансы "неизбежно имеют свои пределы".

Ранее в Республике Корея неоднократно выносились судебные приговоры в отношении бывших глав государства. В 1996 году экс-президенты Чон Ду Хван и Ро Дэ У были осуждены по обвинениям в мятеже и коррупции, связанным с военным переворотом 1979 года и последующими событиями. Чон Ду Хван первоначально был приговорён к смертной казни, впоследствии заменённой пожизненным лишением свободы, тогда как Ро Дэ У получил 22 года тюрьмы, позже сокращённые до 17,5 года. В 1997 году оба были помилованы решением президента Республики Корея Ким Ён Сама

Экс-президент Ли Мён Бак в 2018 году был приговорён к 15 годам лишения свободы по обвинениям в коррупции и злоупотреблении властью и в 2022 году помилован указом тогда президента Юн Сок Ёля. А бывшая президент Пак Кын Хе , отстранённая от должности в результате импичмента, в 2018 году получила 24 года тюрьмы по коррупционным обвинениям, но в 2021 году была помилована решением на тот момент президента Мун Чжэ Ина