Правительство одобрило поправки об изменениях в реестре УЭО
16:50 16.01.2026 (обновлено: 16:52 16.01.2026)
Правительство одобрило поправки об изменениях в реестре УЭО
Правительство РФ одобрило поправки, подготовленные Минфином, о процедуре и сроках, в которые таможенные органы обязаны рассмотреть заявления для внесения... РИА Новости, 16.01.2026
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
евразийский экономический союз
федеральная таможенная служба (фтс россии)
россия
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), евразийский экономический союз, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Евразийский экономический союз, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Правительство РФ одобрило поправки, подготовленные Минфином, о процедуре и сроках, в которые таможенные органы обязаны рассмотреть заявления для внесения изменений в реестр уполномоченных экономических операторов (УЭО), законопроект также уточняет основания для исключения операторов из этого реестра, сообщается в материалах на сайте министерства.
В реестр УЭО включаются юрлица, характеризующиеся минимальным риском нарушения таможенных правил. Эти лица имеют возможность применения определенных упрощений при осуществлении таможенных операций. Данный реестр ведёт Федеральная таможенная служба (ФТС России), напомнили в Минфине.
"Правительство одобрило законопроект Минфина России, устанавливающий процедуру и сроки рассмотрения таможенными органами заявлений для внесения изменения в реестр уполномоченных экономических операторов", - говорится в материалах.
"Поправками в статьи 385 и 389 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" устанавливается срок рассмотрения заявлений о внесении изменений в реестр УЭО в зависимости от уточняемых сведений (30, 70 или 120 дней). При этом на период рассмотрения деятельность операторов приостанавливаться не будет", - отмечается там.
Срок рассмотрения в 120 дней необходим для процедур, где проверка сведений требует проведения тех же мероприятий, что и при включении в реестр. Это касается внесения изменений в реестр о сооружениях, помещениях, открытых площадках или их частях, пояснили в Минфине.
На проверку заявлений об изменениях, касающихся физических лиц государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), будет необходимо 70 календарных дней. Такой срок нужен для проверки заявленных сведений одновременно во всех государствах-членах ЕАЭС на основании международных запросов. Если наименование УЭО, его идентификационный номер налогоплательщика меняются, то срок рассмотрения заявления составит 30 календарных дней, сообщает Минфин.
"Законопроектом также уточняются основания для исключения уполномоченных экономических операторов из реестра УЭО. Предлагается установить, что реорганизация оператора в форме выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц, а также присоединение к оператору другого юрлица не будет являться основанием для исключения из реестра. На текущий момент основанием для исключения из реестра не является только реорганизация в форме преобразования", - говорится в материалах.
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Евразийский экономический союз, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
