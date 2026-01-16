Правительство одобрило поправки об изменениях в реестре УЭО

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Правительство РФ одобрило поправки, подготовленные Минфином, о процедуре и сроках, в которые таможенные органы обязаны рассмотреть заявления для внесения изменений в реестр уполномоченных экономических операторов (УЭО), законопроект также уточняет основания для исключения операторов из этого реестра, Правительство РФ одобрило поправки, подготовленные Минфином, о процедуре и сроках, в которые таможенные органы обязаны рассмотреть заявления для внесения изменений в реестр уполномоченных экономических операторов (УЭО), законопроект также уточняет основания для исключения операторов из этого реестра, сообщается в материалах на сайте министерства.

"Правительство одобрило законопроект Минфина России , устанавливающий процедуру и сроки рассмотрения таможенными органами заявлений для внесения изменения в реестр уполномоченных экономических операторов", - говорится в материалах.

"Поправками в статьи 385 и 389 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" устанавливается срок рассмотрения заявлений о внесении изменений в реестр УЭО в зависимости от уточняемых сведений (30, 70 или 120 дней). При этом на период рассмотрения деятельность операторов приостанавливаться не будет", - отмечается там.

Срок рассмотрения в 120 дней необходим для процедур, где проверка сведений требует проведения тех же мероприятий, что и при включении в реестр. Это касается внесения изменений в реестр о сооружениях, помещениях, открытых площадках или их частях, пояснили в Минфине.

На проверку заявлений об изменениях, касающихся физических лиц государств-членов Евразийского экономического союза ( ЕАЭС ), будет необходимо 70 календарных дней. Такой срок нужен для проверки заявленных сведений одновременно во всех государствах-членах ЕАЭС на основании международных запросов. Если наименование УЭО, его идентификационный номер налогоплательщика меняются, то срок рассмотрения заявления составит 30 календарных дней, сообщает Минфин.