Во Владивостоке вспыхнул пожар в бизнес-центре
04:23 16.01.2026 (обновлено: 05:54 16.01.2026)
Во Владивостоке вспыхнул пожар в бизнес-центре
Спасатели тушат пожар в бизнес-центре "Игнат" во Владивостоке, эвакуировано 57 человек, открытый огонь ликвидирован, сообщает главное управление МЧС по... РИА Новости, 16.01.2026
происшествия
владивосток
приморский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
приморский край
россия
Дарья Буймова
Дарья Буймова
происшествия, владивосток, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВЛАДИВОСТОК, 16 янв – РИА Новости. Спасатели тушат пожар в бизнес-центре "Игнат" во Владивостоке, эвакуировано 57 человек, открытый огонь ликвидирован, сообщает главное управление МЧС по Приморскому краю.
В соцсетях разошлись кадры, на которых видно, что из здания бизнес-центра "Игнат" идет дым.
"Сегодня в 10.33 (03.33 мск) поступило сообщение о возгорании в ресторане на первом этаже в здании бизнес-центра на проспекте Красного Знамени. Уже через девять минут после сообщения о пожаре на месте работали сотрудники МЧС России. По словам администрации бизнес центра, до приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 57 человек", - говорится в сообщении.
На момент прибытия пожарных горела кухня ресторана, наблюдалось сильное задымление. В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади около 30 квадратных метров, проводится проливка места пожара.
Всего в тушении задействовано пять единиц техники и 19 человек личного состава.
