В Петропавловске-Камчатском загорелся частный деревянный дом

В главном управлении МЧС по Камчатскому краю сообщили РИА Новости, что пожарные машины не смогли проехать к месту происшествия через снежные заносы, которые образовались в городе после многодневного влияния циклона с обильными осадками, спасатели дошли до горящего дома пешком, откуда, по предварительной информации пресс-службы, забрали двоих детей и передали их медикам бригады скорой помощи. По предварительным данным, в пожаре пострадал и один взрослый.