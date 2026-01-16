Рейтинг@Mail.ru
В Петропавловске-Камчатском загорелся частный деревянный дом - РИА Новости, 16.01.2026
03:43 16.01.2026
В Петропавловске-Камчатском загорелся частный деревянный дом
В Петропавловске-Камчатском загорелся частный деревянный дом - РИА Новости, 16.01.2026
В Петропавловске-Камчатском загорелся частный деревянный дом
В Петропавловске-Камчатском загорелся частный деревянный дом, есть пострадавшие, но пожарные машины не могут добраться до места происшествия через снежные... РИА Новости, 16.01.2026
происшествия
камчатский край
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия, камчатский край, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петропавловске-Камчатском загорелся частный деревянный дом

В Петропавловске-Камчатском загорелся частный деревянный дом, есть пострадавшие

П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 янв – РИА Новости. В Петропавловске-Камчатском загорелся частный деревянный дом, есть пострадавшие, но пожарные машины не могут добраться до места происшествия через снежные заносы, которые образовались в городе после многодневного влияния циклона с обильными осадками.
Петропавловске-Камчатском горит частный дом по улице Пушкинская, 26 б в микрорайоне Копай. После сигнала, поступившего на пост дежурного, на место выехали два отделения пожарных расчетов. По прибытии на место сотрудники управления МЧС по Камчатскому краю сразу приступят к тушению", — сообщил Telegram-канал правительства Камчатского края.
В главном управлении МЧС по Камчатскому краю сообщили РИА Новости, что пожарные машины не смогли проехать к месту происшествия через снежные заносы, которые образовались в городе после многодневного влияния циклона с обильными осадками, спасатели дошли до горящего дома пешком, откуда, по предварительной информации пресс-службы, забрали двоих детей и передали их медикам бригады скорой помощи. По предварительным данным, в пожаре пострадал и один взрослый.
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
При пожаре в жилом доме в Москве погиб человек
12 января, 10:01
 
ПроисшествияКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
