П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 янв – РИА Новости. В Петропавловске-Камчатском загорелся частный деревянный дом, есть пострадавшие, но пожарные машины не могут добраться до места происшествия через снежные заносы, которые образовались в городе после многодневного влияния циклона с обильными осадками.
"В Петропавловске-Камчатском горит частный дом по улице Пушкинская, 26 б в микрорайоне Копай. После сигнала, поступившего на пост дежурного, на место выехали два отделения пожарных расчетов. По прибытии на место сотрудники управления МЧС по Камчатскому краю сразу приступят к тушению", — сообщил Telegram-канал правительства Камчатского края.
В главном управлении МЧС по Камчатскому краю сообщили РИА Новости, что пожарные машины не смогли проехать к месту происшествия через снежные заносы, которые образовались в городе после многодневного влияния циклона с обильными осадками, спасатели дошли до горящего дома пешком, откуда, по предварительной информации пресс-службы, забрали двоих детей и передали их медикам бригады скорой помощи. По предварительным данным, в пожаре пострадал и один взрослый.
