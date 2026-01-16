Пезешкиан заявил Путину о прямом вмешательстве США в ситуацию в Иране

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу заявил о "прямом вмешательстве" США и Израиля во внутренние дела исламской республики, говорится в заявлении пресс-службы иранского правительства.