https://ria.ru/20260116/pezeshkian-2068320842.html
Пезешкиан заявил Путину о прямом вмешательстве США в ситуацию в Иране
Пезешкиан заявил Путину о прямом вмешательстве США в ситуацию в Иране - РИА Новости, 16.01.2026
Пезешкиан заявил Путину о прямом вмешательстве США в ситуацию в Иране
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу заявил о "прямом вмешательстве" США и... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T15:04:00+03:00
2026-01-16T15:04:00+03:00
2026-01-16T15:07:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
масуд пезешкиан
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065621199_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e2e5dcc99e2bfb1f0666b501f1562633.jpg
https://ria.ru/20260115/iran-2067939405.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065621199_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5c74d2127e2a52c0f6d0808a34e1f0ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, иран, масуд пезешкиан, владимир путин
В мире, США, Израиль, Иран, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин
Пезешкиан заявил Путину о прямом вмешательстве США в ситуацию в Иране
Пезешкиан заявил Путину о прямом вмешательстве США и Израиля в ситуацию в Иране