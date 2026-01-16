Рейтинг@Mail.ru
15:04 16.01.2026
Пезешкиан заявил Путину о прямом вмешательстве США в ситуацию в Иране
Пезешкиан заявил Путину о прямом вмешательстве США в ситуацию в Иране
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу заявил о "прямом вмешательстве" США и... РИА Новости, 16.01.2026
в мире, сша, израиль, иран, масуд пезешкиан, владимир путин
В мире, США, Израиль, Иран, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин
Пезешкиан заявил Путину о прямом вмешательстве США в ситуацию в Иране

Пезешкиан заявил Путину о прямом вмешательстве США и Израиля в ситуацию в Иране

Протест из-за девальвации иранского риала в центре Тегерана
Протест из-за девальвации иранского риала в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo
Протест из-за девальвации иранского риала в центре Тегерана
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу заявил о "прямом вмешательстве" США и Израиля во внутренние дела исламской республики, говорится в заявлении пресс-службы иранского правительства.
"Роль и прямое вмешательство США, сионистского режима и ряда европейский стран в последние события очевидна", - сказал президент Ирана, чьи слова приводит Telegram-канал иранского правительства.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Глава МИД Ирана призвал Трампа не повторять предыдущих ошибок США
15 января, 00:21
 
В мире, США, Израиль, Иран, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин
 
 
