Экономист раскрыла, кто из россиян может получить до 440 тысяч рублей - РИА Новости, 16.01.2026
02:10 16.01.2026
Экономист раскрыла, кто из россиян может получить до 440 тысяч рублей
Экономист раскрыла, кто из россиян может получить до 440 тысяч рублей
При единовременной выплате накопительной пенсии граждане могут получить в среднем чуть более 68 тысяч рублей, а максимально она составит почти 440 тысяч рублей, РИА Новости, 16.01.2026
общество
эльвира глухова
россия
пенсии
деньги
россия
общество, эльвира глухова, россия, пенсии, деньги
Общество, Эльвира Глухова, Россия, Пенсии, Деньги
Экономист раскрыла, кто из россиян может получить до 440 тысяч рублей

Экономист Глухова: в РФ возможна единовременная выплата накопительной пенсии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. При единовременной выплате накопительной пенсии граждане могут получить в среднем чуть более 68 тысяч рублей, а максимально она составит почти 440 тысяч рублей, рассказала агентству "Прайм" экономист, эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова.
Единовременно получить накопительную пенсию могут при достижении старого (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин) пенсионного возраста, если ежемесячная выплата по ней не выше 10% прожиточного минимума (в 2026 году — 16 288 тысяч рублей), то есть 1628,8 рублей в месяц.
"Такая сумма не покрывает базовых потребностей человека. Но она может меняться, если накопительная пенсия оформляется позже установленного возраста", — пояснила экономист.
Также необходимо обратиться за оформлением накопительной пенсии. А узнать о наличии права на единовременную выплату можно на портале Госуслуг, Соцфонда или лично в МФЦ и НПФ, если средства лежат там. Средства можно потратить не только на текущие нужды, но и погасить долги или инвестировать, чтобы получать прибыль, заключила Глухова.
ОбществоЭльвира ГлуховаРоссияПенсииДеньги
 
 
