Экономист раскрыла, кто из россиян может получить до 440 тысяч рублей

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. При единовременной выплате накопительной пенсии граждане могут получить в среднем чуть более 68 тысяч рублей, а максимально она составит почти 440 тысяч рублей, рассказала агентству "Прайм" экономист, эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова.

Единовременно получить накопительную пенсию могут при достижении старого (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин) пенсионного возраста, если ежемесячная выплата по ней не выше 10% прожиточного минимума (в 2026 году — 16 288 тысяч рублей), то есть 1628,8 рублей в месяц.

"Такая сумма не покрывает базовых потребностей человека. Но она может меняться, если накопительная пенсия оформляется позже установленного возраста", — пояснила экономист.