Экономист раскрыла, кто из россиян может получить до 440 тысяч рублей
Экономист раскрыла, кто из россиян может получить до 440 тысяч рублей - РИА Новости, 16.01.2026
Экономист раскрыла, кто из россиян может получить до 440 тысяч рублей
общество
эльвира глухова
россия
пенсии
деньги
Экономист Глухова: в РФ возможна единовременная выплата накопительной пенсии
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
При единовременной выплате накопительной пенсии граждане могут получить в среднем чуть более 68 тысяч рублей, а максимально она составит почти 440 тысяч рублей, рассказала агентству "Прайм
" экономист, эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова.
Единовременно получить накопительную пенсию могут при достижении старого (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин) пенсионного возраста, если ежемесячная выплата по ней не выше 10% прожиточного минимума (в 2026 году — 16 288 тысяч рублей), то есть 1628,8 рублей в месяц.
"Такая сумма не покрывает базовых потребностей человека. Но она может меняться, если накопительная пенсия оформляется позже установленного возраста", — пояснила экономист.
Также необходимо обратиться за оформлением накопительной пенсии. А узнать о наличии права на единовременную выплату можно на портале Госуслуг, Соцфонда или лично в МФЦ и НПФ, если средства лежат там. Средства можно потратить не только на текущие нужды, но и погасить долги или инвестировать, чтобы получать прибыль, заключила Глухова.