Овчинский: два ЖК по реновации построили на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Два жилых комплекса по реновации возвели на северо-востоке Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Один из новых ЖК расположен в Лосиноостровском районе по адресу: улица Изумрудная, дом 44/1. В нем 170 квартир суммарной жилой площадью более 9,5 тысячи квадратных метров. Другая новостройка возведена в районе Свиблово по адресу: проезд Нансена, дом 8. В жилом комплексе 372 квартиры, их площадь превышает 21,5 тысячи квадратных метров", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.

По его словам, просторные и светлые подъезды предусматривают комнаты для консьержей и колясочные. Здесь можно хранить коляски, лыжи, велосипеды и другой личный инвентарь, не занимая пространство квартиры.

Кроме того, в ЖК обустроили автопарковки на подземном уровне, добавляется в пресс-релизе.