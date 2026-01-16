https://ria.ru/20260116/ovchinskiy-2068143983.html
Овчинский: два ЖК по реновации построили на северо-востоке Москвы
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Два жилых комплекса по реновации возвели на северо-востоке Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Один из новых ЖК расположен в Лосиноостровском районе по адресу: улица Изумрудная, дом 44/1. В нем 170 квартир суммарной жилой площадью более 9,5 тысячи квадратных метров. Другая новостройка возведена в районе Свиблово по адресу: проезд Нансена, дом 8. В жилом комплексе 372 квартиры, их площадь превышает 21,5 тысячи квадратных метров", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
По его словам, просторные и светлые подъезды предусматривают комнаты для консьержей и колясочные. Здесь можно хранить коляски, лыжи, велосипеды и другой личный инвентарь, не занимая пространство квартиры.
Кроме того, в ЖК обустроили автопарковки на подземном уровне, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что началось переселение жителей в дом по реновации, расположенный на Родниковой улице.