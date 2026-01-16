Рейтинг@Mail.ru
07:10 16.01.2026
Овчинский: два ЖК по реновации построили на северо-востоке Москвы
Овчинский: два ЖК по реновации построили на северо-востоке Москвы
Новости
Овчинский: два ЖК по реновации построили на северо-востоке Москвы

© Пресс-служба Департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
© Пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Два жилых комплекса по реновации возвели на северо-востоке Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Один из новых ЖК расположен в Лосиноостровском районе по адресу: улица Изумрудная, дом 44/1. В нем 170 квартир суммарной жилой площадью более 9,5 тысячи квадратных метров. Другая новостройка возведена в районе Свиблово по адресу: проезд Нансена, дом 8. В жилом комплексе 372 квартиры, их площадь превышает 21,5 тысячи квадратных метров", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
По его словам, просторные и светлые подъезды предусматривают комнаты для консьержей и колясочные. Здесь можно хранить коляски, лыжи, велосипеды и другой личный инвентарь, не занимая пространство квартиры.
Кроме того, в ЖК обустроили автопарковки на подземном уровне, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что началось переселение жителей в дом по реновации, расположенный на Родниковой улице.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Овчинский: в районе Аэропорт построят дом по программе реновации
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
