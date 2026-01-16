Рейтинг@Mail.ru
В Норвегии отреагировали на решение Мачадо отдать Нобелевскую премию Трампу - РИА Новости, 16.01.2026
17:03 16.01.2026
В Норвегии отреагировали на решение Мачадо отдать Нобелевскую премию Трампу
В Норвегии отреагировали на решение Мачадо отдать Нобелевскую премию Трампу - РИА Новости, 16.01.2026
В Норвегии отреагировали на решение Мачадо отдать Нобелевскую премию Трампу
Общественность Норвегии была ошеломлена решением венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо передать свою Нобелевскую премию мира президенту США РИА Новости, 16.01.2026
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Общественность Норвегии была ошеломлена решением венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо передать свою Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу, передает агентство Bloomberg.
Мачадо в пятницу заявила, что во время своей встречи с Трампом в Белом доме она передала ему свою медаль Нобелевской премии мира.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Трамп заявил, что Норвегия по глупости не присудила ему Нобелевскую премию
7 января, 18:02
"Норвегия была ошеломлена после того, как Мачадо подарила Трампу медаль Нобелевской премии мира", - пишет агентство.
Блумберг отмечает, что это решение Мачадо подверглось критике среди норвежских политиков. В частности, по этой теме резко высказался бывший мэр Осло от правящей Лейбористской партии Раймонд Йохансен.
"Это невероятный позор, который наносит ущерб одной из самых известных и важных мировых премий... Присуждение премии теперь настолько политизировано и потенциально опасно, что это легко может легитимизировать развитие событий, направленных против премии мира", - цитирует агентство заявление Йохансена в его соцсетях.
Ранее на фоне американской операции в Венесуэле и захвата президента страны Николаса Мадуро Трамп заявлял, что у Мачадо нет поддержки в стране. Сама же Мачадо говорила о том, что Трамп за атаку на Венесуэлу заслужил Нобелевскую премию мира.
Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена Мачадо за якобы неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы. После атаки США на Венесуэлу Мачадо заявила, что венесуэльская оппозиция готова взять власть в свои руки.
Мария Корина Мачадо - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Мачадо призналась, что назвала Трампа наследником Джорджа Вашингтона
Вчера, 02:46
 
