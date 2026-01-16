В Норвегии отреагировали на решение Мачадо отдать Нобелевскую премию Трампу

"Норвегия была ошеломлена после того, как Мачадо подарила Трампу медаль Нобелевской премии мира", - пишет агентство.

"Это невероятный позор, который наносит ущерб одной из самых известных и важных мировых премий... Присуждение премии теперь настолько политизировано и потенциально опасно, что это легко может легитимизировать развитие событий, направленных против премии мира", - цитирует агентство заявление Йохансена в его соцсетях.