Газета NYT сочла проблемой отсутствие чернокожих среди замов мэра Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 16 янв – РИА Новости. Газета New York Times сочла проблемой отсутствие чернокожих среди заместителей мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани.
За время своего пребывания на посту мэра Мамдани назначил пять заместителей мэра. Из них – одна латиноамериканка, но чернокожих нет.
"Ни один из заместителей мэра Мамдани не является чернокожим. Это стало проблемой. Некоторые чернокожие и латиноамериканские лидеры опасаются, что при мэре Зохране Мамдани им отказывают в доступе к власти, и что они могут утратить позиции, завоеванные при бывшем мэре Эрике Адамсе", – пишет издание.
Бывший мэр Нью-Йорка Эрик Адамс – темнокожий.
Новый мэр официально сменил 1 января Эрика Адамса после своей победы на выборах в ноябре, став первым мусульманином на посту главы крупнейшего мегаполиса США. Своим первым указом Мамдани отменил все распоряжения своего предшественника, изданные после 26 сентября 2024 года, или со дня предъявления ему федеральных обвинений в коррупции.
