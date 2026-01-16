Рейтинг@Mail.ru
04:40 16.01.2026
Газета NYT сочла проблемой отсутствие чернокожих среди замов мэра Нью-Йорка
Газета NYT сочла проблемой отсутствие чернокожих среди замов мэра Нью-Йорка
Газета New York Times сочла проблемой отсутствие чернокожих среди заместителей мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани. РИА Новости, 16.01.2026
Газета NYT сочла проблемой отсутствие чернокожих среди замов мэра Нью-Йорка

Вид Нью-Йорка
Вид Нью-Йорка. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 16 янв – РИА Новости. Газета New York Times сочла проблемой отсутствие чернокожих среди заместителей мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани.
За время своего пребывания на посту мэра Мамдани назначил пять заместителей мэра. Из них – одна латиноамериканка, но чернокожих нет.
Мамдани отпразднует инаугурацию со звездой "Секса в большом городе"
27 декабря 2025, 02:29
27 декабря 2025, 02:29
"Ни один из заместителей мэра Мамдани не является чернокожим. Это стало проблемой. Некоторые чернокожие и латиноамериканские лидеры опасаются, что при мэре Зохране Мамдани им отказывают в доступе к власти, и что они могут утратить позиции, завоеванные при бывшем мэре Эрике Адамсе", – пишет издание.
Бывший мэр Нью-Йорка Эрик Адамс – темнокожий.
Новый мэр официально сменил 1 января Эрика Адамса после своей победы на выборах в ноябре, став первым мусульманином на посту главы крупнейшего мегаполиса США. Своим первым указом Мамдани отменил все распоряжения своего предшественника, изданные после 26 сентября 2024 года, или со дня предъявления ему федеральных обвинений в коррупции.
Новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани принес присягу - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Новый мэр Нью-Йорка принес присягу на Коране
1 января, 10:55
1 января, 10:55
 
