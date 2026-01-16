https://ria.ru/20260116/nebenzya-2068195600.html
Проблемы в Иране возникли по вине Запада, заявил Небензя
Проблемы в Иране возникли по вине Запада, заявил Небензя - РИА Новости, 16.01.2026
Проблемы в Иране возникли по вине Запада, заявил Небензя
США и их группа поддержи используют проблемы самих иранцев, возникшие по вине Запада, для дестабилизации обстановки в Иране, заявил постоянный представитель РФ... РИА Новости, 16.01.2026
