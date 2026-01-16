Рейтинг@Mail.ru
Проблемы в Иране возникли по вине Запада, заявил Небензя - РИА Новости, 16.01.2026
00:14 16.01.2026 (обновлено: 00:19 16.01.2026)
Проблемы в Иране возникли по вине Запада, заявил Небензя
США и их группа поддержи используют проблемы самих иранцев, возникшие по вине Запада, для дестабилизации обстановки в Иране, заявил постоянный представитель РФ...
2026
Проблемы в Иране возникли по вине Запада, заявил Небензя

Небензя: США используют проблемы иранцев для дестабилизации

ООН, 16 янв - РИА Новости. США и их группа поддержи используют проблемы самих иранцев, возникшие по вине Запада, для дестабилизации обстановки в Иране, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Американская сторона и ее группа поддержки активно использует экономические и социальные проблемы простых иранцев, возникшие по причине незаконного санкционного давления на Иран со стороны западных стран, для нагнетания общественной напряженности и дестабилизации внутриполитической обстановки", - сказал он на заседании Совбеза ООН по Ирану.
