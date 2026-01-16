Рейтинг@Mail.ru
04:14 16.01.2026
Почти каждый работающий россиянин получил звонок от афериста в 2025 году
россия, мтс, общество, мошенники, мошенничество
Россия, МТС, Общество, мошенники, Мошенничество
Звонок с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Почти каждый работающий россиянин получил минимум один звонок от афериста в 2025 году, рассказал в интервью РИА Новости директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук.
"Среди работающего населения в России почти каждый гражданин получил минимум один звонок от аферистов", - сообщил он.
По его словам, в прошлом году каждый шестисотый звонок оказывался мошенническим.
