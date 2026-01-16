Рейтинг@Mail.ru
Мошенники придумали новую схему с "диагностикой" аккаунта на "Госуслугах" - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:11 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/moshenniki-2068212187.html
Мошенники придумали новую схему с "диагностикой" аккаунта на "Госуслугах"
Мошенники придумали новую схему с "диагностикой" аккаунта на "Госуслугах" - РИА Новости, 16.01.2026
Мошенники придумали новую схему с "диагностикой" аккаунта на "Госуслугах"
Мошенники стали предлагать россиянам диагностику аккаунта на "Госуслугах", представляясь сотрудниками Минцифры, следует из материалов МВД РФ, с которыми... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T04:11:00+03:00
2026-01-16T04:11:00+03:00
россия
госуслуги
мошенники
мошенничество
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773157622_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d8a4a1784723017f313fce7d5cda69d.jpg
https://ria.ru/20251011/moshenniki-2047284842.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773157622_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_5e412f931036d54ee26fc4c0339e7cbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госуслуги, мошенники, мошенничество, общество
Россия, Госуслуги, мошенники, Мошенничество, Общество
Мошенники придумали новую схему с "диагностикой" аккаунта на "Госуслугах"

РИА Новости: мошенники стали предлагать диагностику аккаунта на "Госуслугах"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Мошенники стали предлагать россиянам диагностику аккаунта на "Госуслугах", представляясь сотрудниками Минцифры, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как из них следует, злоумышленники от имени Минцифры России сначала рассылают гражданам по электронной почте письма о регистрации некой доверенности на имя неизвестного человека. Затем жертве поступает звонок от неизвестного, злоумышленник представляется сотрудником министерства и убеждает в необходимости провести диагностику аккаунта "Госуслуг".
При этом, отмечается, что если жертва прекращает диалог, то ей начинают массово приходить в мессенджерах различные сообщения, а также звонки из разных магазинов, банков и организаций.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября 2025, 08:00
 
РоссияГосуслугимошенникиМошенничествоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала