Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии оценили важность статуса русского языка - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/moldaviya-2068314447.html
В Молдавии оценили важность статуса русского языка
В Молдавии оценили важность статуса русского языка - РИА Новости, 16.01.2026
В Молдавии оценили важность статуса русского языка
Русский язык в Молдавии должен получить четко определенный статус, что поможет в решении приднестровского вопроса и восстановлении связей с Гагаузией, заявил... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T14:31:00+03:00
2026-01-16T14:31:00+03:00
в мире
молдавия
россия
ссср
майя санду
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044877493_0:197:3290:2048_1920x0_80_0_0_d4e834d14c1fdd3a5aa9e1a36b4c1317.jpg
https://ria.ru/20260116/moldavija-2068309066.html
https://ria.ru/20260116/moldavija-2068263002.html
молдавия
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044877493_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_16a6ad707bde7ad226e9462bae67ac87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, ссср, майя санду, дмитрий песков
В мире, Молдавия, Россия, СССР, Майя Санду, Дмитрий Песков
В Молдавии оценили важность статуса русского языка

Петрович: русский язык в Молдавии должен получить четко определенный статус

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГраждане Молдавии
Граждане Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Граждане Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Русский язык в Молдавии должен получить четко определенный статус, что поможет в решении приднестровского вопроса и восстановлении связей с Гагаузией, заявил глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Однако Конституционный суд постановил, что новый закон не соответствует конституции.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Молдавский депутат назвала слова Санду о присоединении предательством
Вчера, 14:09
"У русского языка в Республике Молдова должен быть внятный и определенный статус. Это позволит подойти и к решению приднестровского вопроса, и к восстановлению связей с Гагаузской автономией совершенно с иных позиций", - написал в своем Telegram-канале Петрович.
По его мнению, держать ситуацию подвисшей выгодно прежде всего русофобам из правящей молдавской верхушки. "Вопрос языка - очень удобная фишка, которую можно бесконечно вбрасывать в общество для его разделения и управления им", - подчеркнул общественный деятель.
Позиции русского языка в Молдавии пошатнулись после вступления в силу нового кодекса об образовании, который был принят в 2014 году. Кодекс гарантирует обучение в средних учебных заведениях только на государственном языке, а обучение на языках международного общения или на языках нацменьшинств будет осуществляться "лишь в пределах возможностей системы образования".
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Россия настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Молдавии назвали объединение с Румынией психологической операцией
Вчера, 11:29
 
В миреМолдавияРоссияСССРМайя СандуДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала