В Молдавии оценили важность статуса русского языка

КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Русский язык в Молдавии должен получить четко определенный статус, что поможет в решении приднестровского вопроса и восстановлении связей с Гагаузией, Русский язык в Молдавии должен получить четко определенный статус, что поможет в решении приднестровского вопроса и восстановлении связей с Гагаузией, заявил глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР , гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Однако Конституционный суд постановил, что новый закон не соответствует конституции.

"У русского языка в Республике Молдова должен быть внятный и определенный статус. Это позволит подойти и к решению приднестровского вопроса, и к восстановлению связей с Гагаузской автономией совершенно с иных позиций", - написал в своем Telegram-канале Петрович.

По его мнению, держать ситуацию подвисшей выгодно прежде всего русофобам из правящей молдавской верхушки. "Вопрос языка - очень удобная фишка, которую можно бесконечно вбрасывать в общество для его разделения и управления им", - подчеркнул общественный деятель.

Позиции русского языка в Молдавии пошатнулись после вступления в силу нового кодекса об образовании, который был принят в 2014 году. Кодекс гарантирует обучение в средних учебных заведениях только на государственном языке, а обучение на языках международного общения или на языках нацменьшинств будет осуществляться "лишь в пределах возможностей системы образования".