Шесть украинцев задержали при попытке пересечь молдавскую границу

Отмечается, что инцидент произошел на совместном пограничном пункте "Паланка-Маяки-Удобное" на пути в Молдавию. Водитель грузовика, будучи гражданином Молдавии, был задержан на 72 часа для выяснения всех обстоятельств, установления степени причастности и сбора необходимых доказательств. Нелегальные мигранты являются гражданами Украины, все они запросили убежища на территории Молдавии в соответствии с действующими правовыми процедурами.