Шесть украинцев задержали при попытке пересечь молдавскую границу

КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Шесть граждан Украины задержаны при попытке нелегально пересечь в грузовой фуре молдавско-украинскую границу, все они запросили убежища на территории Молдавии, сообщает пресс-служба молдавской погранполиции.
"Пограничная полиция Молдовы в сотрудничестве с Таможенной службой республики и пограничными властями Украины обнаружила и задержала шестерых мигрантов, планировавших незаконно въехать в Республику Молдова, которые прятались в грузовом отсеке фуры", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции.
18 апреля 2025, 19:21
Отмечается, что инцидент произошел на совместном пограничном пункте "Паланка-Маяки-Удобное" на пути в Молдавию. Водитель грузовика, будучи гражданином Молдавии, был задержан на 72 часа для выяснения всех обстоятельств, установления степени причастности и сбора необходимых доказательств. Нелегальные мигранты являются гражданами Украины, все они запросили убежища на территории Молдавии в соответствии с действующими правовыми процедурами.
"По предварительным данным, каждый из мигрантов заплатил 12 000 долларов США за содействие незаконному пересечению границы и последующему перемещению. Расследование показывает, что операция была организована трансграничной преступной группировкой, члены которой действуют на территории Республики Молдова и Украины", - подчеркивается в сообщении.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.