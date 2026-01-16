Рейтинг@Mail.ru
Mitsubishi покупает компанию по добыче сланцевого газа в США - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/mitsubishi-2068402838.html
Mitsubishi покупает компанию по добыче сланцевого газа в США
Mitsubishi покупает компанию по добыче сланцевого газа в США - РИА Новости, 16.01.2026
Mitsubishi покупает компанию по добыче сланцевого газа в США
Японская компания Mitsubishi Corporation объявила о покупке американской компании Aethon, занимающейся добычей сланцевого газа в Техасе и Луизиане, за 7,53... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T19:44:00+03:00
2026-01-16T19:44:00+03:00
экономика
техас
луизиана
mitsubishi corporation
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154873/58/1548735826_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_38e034ec22b76c15f0baf84f7e24b67a.jpg
https://ria.ru/20260116/nayk-2068326501.html
техас
луизиана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154873/58/1548735826_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c690e7a64b7bbe71e2ff5146e96ff986.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, техас, луизиана, mitsubishi corporation
Экономика, Техас, Луизиана, Mitsubishi Corporation
Mitsubishi покупает компанию по добыче сланцевого газа в США

Mitsubishi покупает компанию Aethon по добыче сланцевого газа в США за $7,5 млрд

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi
Логотип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Логотип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 16 янв – РИА Новости. Японская компания Mitsubishi Corporation объявила о покупке американской компании Aethon, занимающейся добычей сланцевого газа в Техасе и Луизиане, за 7,53 миллиарда долларов, презентация компании есть в распоряжении РИА Новости.
"Корпорация Mitsubishi Corporation сегодня на совете директоров приняла решение о приобретении 100% доли в акциях и иных долях участия компаний Aethon III LLC, Aethon United LP, а также связанных с ними компаний (далее "Aethon"), которые владеют правами на разработку сланцевого газа в штатах Техас и Луизиана и занимаются его разработкой, добычей и сбытом", - говорится в отчете.
В презентации указано, что "цена приобретения составляет 5,2 миллиарда долларов и 2,33 миллиарда долгов приобретаемой компании".
Mitsubishi Corporation отмечает, что сейчас добыча составляет 2,1 миллиарда кубических футов газа в сутки (примерно 59,47 миллиона кубометров), что равно примерно 15 миллионам тонн СПГ в год.
Магазин Nike - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Nike продлил в России несколько товарных знаков
Вчера, 15:31
 
ЭкономикаТехасЛуизианаMitsubishi Corporation
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала