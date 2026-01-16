https://ria.ru/20260116/mitsubishi-2068402838.html
Mitsubishi покупает компанию по добыче сланцевого газа в США
Mitsubishi покупает компанию по добыче сланцевого газа в США - РИА Новости, 16.01.2026
Mitsubishi покупает компанию по добыче сланцевого газа в США
Японская компания Mitsubishi Corporation объявила о покупке американской компании Aethon, занимающейся добычей сланцевого газа в Техасе и Луизиане, за 7,53... РИА Новости, 16.01.2026
ТОКИО, 16 янв – РИА Новости. Японская компания Mitsubishi Corporation объявила о покупке американской компании Aethon, занимающейся добычей сланцевого газа в Техасе и Луизиане, за 7,53 миллиарда долларов, презентация компании есть в распоряжении РИА Новости.
"Корпорация Mitsubishi Corporation
сегодня на совете директоров приняла решение о приобретении 100% доли в акциях и иных долях участия компаний Aethon III LLC, Aethon United LP, а также связанных с ними компаний (далее "Aethon"), которые владеют правами на разработку сланцевого газа в штатах Техас
и Луизиана
и занимаются его разработкой, добычей и сбытом", - говорится в отчете.
В презентации указано, что "цена приобретения составляет 5,2 миллиарда долларов и 2,33 миллиарда долгов приобретаемой компании".
Mitsubishi Corporation отмечает, что сейчас добыча составляет 2,1 миллиарда кубических футов газа в сутки (примерно 59,47 миллиона кубометров), что равно примерно 15 миллионам тонн СПГ в год.