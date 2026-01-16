Военнослужащий с флагом РФ в населенном пункте Закотное, ДНР

Минобороны показало бойца ВС России с триколором в освобожденном Закотном

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Минобороны России Минобороны России показало военнослужащего РФ с триколором в освобожденном населенном пункте Закотное Донецкой Народной Республики.

Ранее в пятницу МО РФ сообщило об освобождении Закотного в ДНР бойцами "Южной" группировки войск.

На опубликованных кадрах показан российский боец, который выходит из полуразрушенного здания, держа в руках флаг РФ. Военнослужащий расправляет флаг и показывает его в камеру беспилотника.

Как уточнили в военном ведомстве, населенный пункт был освобожден силами 7-й отдельной гвардейской "Чистяковской" мотострелковой бригады "Южной" группировки войск.