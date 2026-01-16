https://ria.ru/20260116/minoborony-2068355492.html
Минобороны показало бойца ВС России с триколором в освобожденном Закотном
Минобороны показало бойца ВС России с триколором в освобожденном Закотном - РИА Новости, 16.01.2026
Минобороны показало бойца ВС России с триколором в освобожденном Закотном
Минобороны России показало военнослужащего РФ с триколором в освобожденном населенном пункте Закотное Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 16.01.2026
россия
донецкая народная республика
россия
донецкая народная республика
Минобороны показало бойца ВС России с триколором в освобожденном Закотном
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
Минобороны России показало
военнослужащего РФ с триколором в освобожденном населенном пункте Закотное Донецкой Народной Республики.
Ранее в пятницу МО РФ
сообщило об освобождении Закотного в ДНР
бойцами "Южной" группировки войск.
На опубликованных кадрах показан российский боец, который выходит из полуразрушенного здания, держа в руках флаг РФ. Военнослужащий расправляет флаг и показывает его в камеру беспилотника.
Как уточнили в военном ведомстве, населенный пункт был освобожден силами 7-й отдельной гвардейской "Чистяковской" мотострелковой бригады "Южной" группировки войск.
"Военнослужащие бригады проявили мужество и героизм в ходе наступательных действий. Слаженная работа подразделений разведки, огневая поддержка артиллерии и эффективная работа расчётов войск беспилотных систем позволили блокировать все попытки противника удержать населённый пункт", - подчеркнули в министерстве обороны России.