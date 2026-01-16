Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало бойца ВС России с триколором в освобожденном Закотном - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 16.01.2026 (обновлено: 16:37 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/minoborony-2068355492.html
Минобороны показало бойца ВС России с триколором в освобожденном Закотном
Минобороны показало бойца ВС России с триколором в освобожденном Закотном - РИА Новости, 16.01.2026
Минобороны показало бойца ВС России с триколором в освобожденном Закотном
Минобороны России показало военнослужащего РФ с триколором в освобожденном населенном пункте Закотное Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T16:36:00+03:00
2026-01-16T16:37:00+03:00
россия
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068354834_17:0:1912:1066_1920x0_80_0_0_eedb6c39d8f04a19316a2022dfba4ecd.jpg
https://ria.ru/20251208/spetsoperatsiya-2060479138.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068354834_491:0:1912:1066_1920x0_80_0_0_094f57d79c0b610d33ec412404994b46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика
Россия, Донецкая Народная Республика
Минобороны показало бойца ВС России с триколором в освобожденном Закотном

Минобороны показало российский флаг в освобожденном Закотном

© Минобороны РоссииВоеннослужащий с флагом РФ в населенном пункте Закотное, ДНР
Военнослужащий с флагом РФ в населенном пункте Закотное, ДНР - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Минобороны России
Военнослужащий с флагом РФ в населенном пункте Закотное, ДНР
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Минобороны России показало военнослужащего РФ с триколором в освобожденном населенном пункте Закотное Донецкой Народной Республики.
Ранее в пятницу МО РФ сообщило об освобождении Закотного в ДНР бойцами "Южной" группировки войск.
На опубликованных кадрах показан российский боец, который выходит из полуразрушенного здания, держа в руках флаг РФ. Военнослужащий расправляет флаг и показывает его в камеру беспилотника.
Как уточнили в военном ведомстве, населенный пункт был освобожден силами 7-й отдельной гвардейской "Чистяковской" мотострелковой бригады "Южной" группировки войск.
"Военнослужащие бригады проявили мужество и героизм в ходе наступательных действий. Слаженная работа подразделений разведки, огневая поддержка артиллерии и эффективная работа расчётов войск беспилотных систем позволили блокировать все попытки противника удержать населённый пункт", - подчеркнули в министерстве обороны России.
Российский триколор в освобожденном населенном пункте Ровное в ДНР - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Минобороны показало бойцов ВС России с триколором в Ровном
8 декабря 2025, 05:14
 
РоссияДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала