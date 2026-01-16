https://ria.ru/20260116/minoborony-2068311197.html
ВС России уничтожили бронемашину "Сенатор" ВСУ под Северском
ВС России уничтожили бронемашину "Сенатор" ВСУ под Северском - РИА Новости, 16.01.2026
ВС России уничтожили бронемашину "Сенатор" ВСУ под Северском
Операторы беспилотных систем и расчеты артиллерии "Южной" группировки войск уничтожили пикап с личным составом и боевую бронированную машину "Сенатор" ВСУ на... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T14:14:00+03:00
2026-01-16T14:14:00+03:00
2026-01-16T14:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852356985_0:195:3072:1923_1920x0_80_0_0_173dd54758d92356e51e31a2e1a110a0.jpg
https://ria.ru/20260116/pereprava-2068227536.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852356985_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_245ed439a0c7160ae373e0364d599222.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили бронемашину "Сенатор" ВСУ под Северском
Минобороны: ВС РФ уничтожили бронемашину "Сенатор" ВСУ под Северском