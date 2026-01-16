Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили бронемашину "Сенатор" ВСУ под Северском - РИА Новости, 16.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 16.01.2026
ВС России уничтожили бронемашину "Сенатор" ВСУ под Северском
ВС России уничтожили бронемашину "Сенатор" ВСУ под Северском
Операторы беспилотных систем и расчеты артиллерии "Южной" группировки войск уничтожили пикап с личным составом и боевую бронированную машину "Сенатор" ВСУ на... РИА Новости, 16.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
россия
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили бронемашину "Сенатор" ВСУ под Северском

Минобороны: ВС РФ уничтожили бронемашину "Сенатор" ВСУ под Северском

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВооруженные силы РФ
Вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Вооруженные силы РФ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Операторы беспилотных систем и расчеты артиллерии "Южной" группировки войск уничтожили пикап с личным составом и боевую бронированную машину "Сенатор" ВСУ на Северском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, в ходе воздушной разведки операторы беспилотных систем обнаружили пикап и бронемашину боевиков ВСУ.
"Уничтожили пикап с личным составом противника и ББМ (боевую бронированную машину - ред.) "Сенатор" на Северском направлении", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Уничтожение переправы ВСУ через реку Оскол в Харьковской области
ВС России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Версия 2023.1 Beta
