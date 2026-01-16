Минобороны показало кадры уничтожения пусковой установки HIMARS ВСУ

"Согласно решению командования, задача на уничтожение цели была поставлена расчету БпЛА "Герань". Удар по пусковой установке противника был нанесен в момент ее движения. Средствами объективного контроля в результате удара наблюдалась вторичная детонация боекомплекта и возгорание установки", - говорится в сообщении министерсва обороны России.