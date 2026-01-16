Рейтинг@Mail.ru
Министр энергетики Украины пожаловался на температуру в кабинете - РИА Новости, 16.01.2026
15:00 16.01.2026
Министр энергетики Украины пожаловался на температуру в кабинете
в мире
украина
денис шмыгаль
украина
в мире, украина, денис шмыгаль
В мире, Украина, Денис Шмыгаль
Министр энергетики Украины пожаловался на температуру в кабинете

Глава Минэнерго Украины Шмыгаль пожаловался на холод в кабинете

© AP Photo / Vadym SarakhanДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Денис Шмыгаль. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре страны пожаловался, что ему приходится сидеть в кабинете в куртке, поскольку в помещении достаточно прохладно.
"Я температуру в кабинете не мерил, довольно прохладно, нахожусь в куртке в кабинете", - сказал министр на заседании Рады, которое транслировалось на YouTube-канале парламента.
Ранее в пятницу Шмыгаль заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации, а украинские государственные компании обязали этой зимой закупать не менее половины электроэнергии у заграничных поставщиков. По его словам, ни одной целой электростанции не осталось на Украине, страна потеряла тысячи мегаватт генерирующих мощностей.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Блэкаут в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
На Украине не осталось ни одной целой электростанции, заявило Минэнерго
