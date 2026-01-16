https://ria.ru/20260116/ministr-2068319656.html
Министр энергетики Украины пожаловался на температуру в кабинете
Министр энергетики Украины пожаловался на температуру в кабинете - РИА Новости, 16.01.2026
Министр энергетики Украины пожаловался на температуру в кабинете
Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре страны пожаловался, что ему приходится сидеть в кабинете в... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T15:00:00+03:00
2026-01-16T15:00:00+03:00
2026-01-16T15:00:00+03:00
в мире
украина
денис шмыгаль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029760712_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_c6b6b3f78048006e13c151ce8b00c762.jpg
https://ria.ru/20260116/shmygal-2068286581.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029760712_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_92d1ea4a4d4d06d3941aa0ebc9b696a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, денис шмыгаль
В мире, Украина, Денис Шмыгаль
Министр энергетики Украины пожаловался на температуру в кабинете
Глава Минэнерго Украины Шмыгаль пожаловался на холод в кабинете
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре страны пожаловался, что ему приходится сидеть в кабинете в куртке, поскольку в помещении достаточно прохладно.
"Я температуру в кабинете не мерил, довольно прохладно, нахожусь в куртке в кабинете", - сказал министр на заседании Рады, которое транслировалось на YouTube-канале парламента.
Ранее в пятницу Шмыгаль
заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации, а украинские государственные компании обязали этой зимой закупать не менее половины электроэнергии у заграничных поставщиков. По его словам, ни одной целой электростанции не осталось на Украине
, страна потеряла тысячи мегаватт генерирующих мощностей.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.