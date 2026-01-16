Министр энергетики Украины пожаловался на температуру в кабинете

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре страны пожаловался, что ему приходится сидеть в кабинете в куртке, поскольку в помещении достаточно прохладно.

"Я температуру в кабинете не мерил, довольно прохладно, нахожусь в куртке в кабинете", - сказал министр на заседании Рады, которое транслировалось на YouTube-канале парламента.

Ранее в пятницу Шмыгаль заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации, а украинские государственные компании обязали этой зимой закупать не менее половины электроэнергии у заграничных поставщиков. По его словам, ни одной целой электростанции не осталось на Украине , страна потеряла тысячи мегаватт генерирующих мощностей.