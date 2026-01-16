Рейтинг@Mail.ru
США расширили санкции против Ирана - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:41 16.01.2026 (обновлено: 20:06 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/minfin-2068402343.html
США расширили санкции против Ирана
США расширили санкции против Ирана - РИА Новости, 16.01.2026
США расширили санкции против Ирана
США расширили перечень лиц и организаций, включенных в санкции против Ирана, добавив в него 21 физическое и юридическое лицо, а также судно, за связи с правящим РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T19:41:00+03:00
2026-01-16T20:06:00+03:00
в мире
сша
иран
ансар алла
йемен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260116/iran-2068392425.html
сша
иран
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, ансар алла, йемен
В мире, США, Иран, Ансар Алла, Йемен
США расширили санкции против Ирана

Минфин: США расширили санкции против Ирана, добавить 21 физлицо

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. США расширили перечень лиц и организаций, включенных в санкции против Ирана, добавив в него 21 физическое и юридическое лицо, а также судно, за связи с правящим на севере Йемена шиитским военно-политическим движением "Ансар Алла", также известным как хуситы, следует из заявления Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
По данным минфина, внесенные в санкции лица и компании занимались перевозкой нефтепродуктов, закупкой оружия и оборудования двойного назначения, а также предоставляли финансовые услуги в интересах хуситов.
Проправительственный митинг в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Посол Ирана в России прокомментировал массовые протесты в стране
Вчера, 19:04
 
В миреСШАИранАнсар АллаЙемен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала