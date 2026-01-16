https://ria.ru/20260116/minfin-2068402343.html
США расширили санкции против Ирана
США расширили санкции против Ирана - РИА Новости, 16.01.2026
США расширили санкции против Ирана
США расширили перечень лиц и организаций, включенных в санкции против Ирана, добавив в него 21 физическое и юридическое лицо, а также судно, за связи с правящим РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T19:41:00+03:00
2026-01-16T19:41:00+03:00
2026-01-16T20:06:00+03:00
в мире
сша
иран
ансар алла
йемен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260116/iran-2068392425.html
сша
иран
йемен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, ансар алла, йемен
В мире, США, Иран, Ансар Алла, Йемен
США расширили санкции против Ирана
Минфин: США расширили санкции против Ирана, добавить 21 физлицо