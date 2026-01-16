https://ria.ru/20260116/minenergo-2068255273.html
Минэнерго оценило возможность возобновления экспорта электроэнергии в Китай
2026
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Импорт российской электроэнергии в Китай может возобновиться при желании Пекина, заявили РИА Новости в Минэнерго.
По данным "Коммерсанта", страна с начала года полностью перестала закупать ресурсы. Источники газеты считают, что в 2026-ом экспорт вряд ли возобновится. Причина отказа от поставок — высокие цены, превысившие внутренние.
"Экспорт <...> может быть возобновлен при получении <...> запроса от КНР
и достижении взаимовыгодных условий сотрудничества. При этом ключевым приоритетом для РФ
остается опережающее обеспечение электроэнергией динамично развивающейся экономики Дальнего Востока", — рассказали в пресс-службе.
Единственный российский оператор экспорта и импорта в этой сфере — "Интер РАО" — заявил, что контракт, заключенный между странами в 2012 году сроком на 25 лет, еще в силе. Стороны изучают возможности для дальнейшей торговли, добавили там. В то же время в компании напомнили: с ноября 2023-го на поставки в Китай действуют ограничения. Они вызваны дефицитом генерации, к которому привел значительный рост электропотребления.
В декабре в "Интер РАО" заявляли, что экспорт в этой сфере по итогам 2025 года немного снизится. Среди основных направлений поставок — Казахстан
и Монголия
. Также российскую электроэнергию получают Грузия
, Турция
и другие страны региона.