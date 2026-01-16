Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго оценило возможность возобновления экспорта электроэнергии в Китай - РИА Новости, 16.01.2026
10:57 16.01.2026 (обновлено: 12:05 16.01.2026)
Минэнерго оценило возможность возобновления экспорта электроэнергии в Китай
Минэнерго оценило возможность возобновления экспорта электроэнергии в Китай - РИА Новости, 16.01.2026
Минэнерго оценило возможность возобновления экспорта электроэнергии в Китай
Импорт российской электроэнергии в Китай может возобновиться при желании Пекина, заявили РИА Новости в Минэнерго. РИА Новости, 16.01.2026
россия, китай, дальний восток, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире, пекин
Россия, Китай, Дальний Восток, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), В мире, Пекин
Минэнерго оценило возможность возобновления экспорта электроэнергии в Китай

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Импорт российской электроэнергии в Китай может возобновиться при желании Пекина, заявили РИА Новости в Минэнерго.
По данным "Коммерсанта", страна с начала года полностью перестала закупать ресурсы. Источники газеты считают, что в 2026-ом экспорт вряд ли возобновится. Причина отказа от поставок — высокие цены, превысившие внутренние.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Китай в будущем станет крупным экспортером энергии, говорится в докладе
22 августа 2025, 07:19
"Экспорт <...> может быть возобновлен при получении <...> запроса от КНР и достижении взаимовыгодных условий сотрудничества. При этом ключевым приоритетом для РФ остается опережающее обеспечение электроэнергией динамично развивающейся экономики Дальнего Востока", — рассказали в пресс-службе.
Единственный российский оператор экспорта и импорта в этой сфере — "Интер РАО" — заявил, что контракт, заключенный между странами в 2012 году сроком на 25 лет, еще в силе. Стороны изучают возможности для дальнейшей торговли, добавили там. В то же время в компании напомнили: с ноября 2023-го на поставки в Китай действуют ограничения. Они вызваны дефицитом генерации, к которому привел значительный рост электропотребления.
В декабре в "Интер РАО" заявляли, что экспорт в этой сфере по итогам 2025 года немного снизится. Среди основных направлений поставок — Казахстан и Монголия. Также российскую электроэнергию получают Грузия, Турция и другие страны региона.
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Сечин рассказал о ценах на электричество для промышленности в России и КНР
25 ноября 2025, 05:56
 
