Минэнерго оценило возможность возобновления экспорта электроэнергии в Китай

По данным "Коммерсанта", страна с начала года полностью перестала закупать ресурсы. Источники газеты считают, что в 2026-ом экспорт вряд ли возобновится. Причина отказа от поставок — высокие цены, превысившие внутренние.

Единственный российский оператор экспорта и импорта в этой сфере — "Интер РАО" — заявил, что контракт, заключенный между странами в 2012 году сроком на 25 лет, еще в силе. Стороны изучают возможности для дальнейшей торговли, добавили там. В то же время в компании напомнили: с ноября 2023-го на поставки в Китай действуют ограничения. Они вызваны дефицитом генерации, к которому привел значительный рост электропотребления.