В России стали бесплатными несколько методов лечения рака - РИА Новости, 16.01.2026
Хорошие новости
 
10:51 16.01.2026 (обновлено: 11:56 16.01.2026)
В России стали бесплатными несколько методов лечения рака
Несколько методов лечения рака и другой высокотехнологичной медицинской помощи стали доступными для россиян по полису ОМС, рассказали журналистам в пресс-службе РИА Новости, 16.01.2026
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Несколько методов лечения рака и другой высокотехнологичной медицинской помощи стали доступными для россиян по полису ОМС, рассказали журналистам в пресс-службе Минздрава.
"Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, предоставляемой бесплатно по полису ОМС, пополнился 15 новыми позициями", — говорится в релизе.
В частности, онкобольные теперь смогут проходить фотодинамическую терапию при раке мочевого пузыря или пищевода, а также чрескожный энергетический нейролизис чревного сплетения под рентген-контролем.
В перечень включили и некоторые офтальмологические операции, в том числе лазерную коагуляцию глазного дна и склеропластику с использованием трансплантата.
Страдающим сердечными заболеваниями теперь доступны такие методы, как радиочастотная абляция проводящих путей и аритмогенных зон сердца и замена различных видов дефибрилляторов.
Среди других операций, включенных в перечень: лапароскопическая продольная резекция желудка, лапароскопическое билиопанкреатическое шунтирование и трансплантация почки и островковых клеток поджелудочной железы.
