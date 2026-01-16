В России стали бесплатными несколько методов лечения рака

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Несколько методов лечения рака и другой высокотехнологичной медицинской помощи стали доступными для россиян по полису ОМС, рассказали журналистам в пресс-службе Минздрава.

"Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, предоставляемой бесплатно по полису ОМС, пополнился 15 новыми позициями", — говорится в релизе.

В частности, онкобольные теперь смогут проходить фотодинамическую терапию при раке мочевого пузыря или пищевода, а также чрескожный энергетический нейролизис чревного сплетения под рентген-контролем.

В перечень включили и некоторые офтальмологические операции, в том числе лазерную коагуляцию глазного дна и склеропластику с использованием трансплантата.

Страдающим сердечными заболеваниями теперь доступны такие методы, как радиочастотная абляция проводящих путей и аритмогенных зон сердца и замена различных видов дефибрилляторов.