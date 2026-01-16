МАГАТЭ хочет возобновить контроль над объектами в Иране, заявил Гросси

"Остаётся открытым вопрос о возможности возобновления мониторинга и контроля этого материала (урана - ред.) со стороны агентства в том объёме, в каком это осуществлялось ранее. Мы пытаемся проложить путь к новому соглашению и для этого ведём постоянные консультации с правительством Ирана, его министром иностранных дел, а также с другими ключевыми участниками процесса, включая Соединённые Штаты", - сказал гендиректор в интервью телерадиокомпании RTVE.