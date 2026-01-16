МАГАТЭ хочет возобновить контроль над объектами в Иране, заявил Гросси

МАДРИД, 16 янв - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) добивается возобновления мониторинга и инспекций на ядерных объектах Ирана, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
По словам Гросси, после ударов по ряду иранских ядерных объектов международный контроль был частично прерван. Инспекторы возобновили часть проверок, однако доступ к объектам, подвергшимся атакам, по-прежнему ограничен. По оценке главы МАГАТЭ, восстановление полноценного контроля критически важно для снижения напряжённости вокруг иранской ядерной программы и предотвращения дальнейшей эскалации. Гросси также указал на наличие в Иране значительных объёмов урана, обогащённого до 60%, что близко к уровню, необходимому для создания ядерного оружия. Он подчеркнул необходимость возвращения агентства к полному и непрерывному мониторингу этих материалов.
МАГАТЭ считает, что большая часть высокообогащенного урана остается в Иране
22 декабря 2025, 11:38
"Остаётся открытым вопрос о возможности возобновления мониторинга и контроля этого материала (урана - ред.) со стороны агентства в том объёме, в каком это осуществлялось ранее. Мы пытаемся проложить путь к новому соглашению и для этого ведём постоянные консультации с правительством Ирана, его министром иностранных дел, а также с другими ключевыми участниками процесса, включая Соединённые Штаты", - сказал гендиректор в интервью телерадиокомпании RTVE.
Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп в том числе стали атомные объекты. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана.
Совет управляющих МАГАТЭ 20 ноября 2025 года принял резолюцию, требующую от Ирана без промедления сообщить агентству о состоянии запасов обогащенного урана и разрушенных ядерных объектов. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи заявил, что Тегеран считает новую резолюцию МАГАТЭ неконструктивной и политизированной.
В тот же день Иран формально уведомил МАГАТЭ об окончании действия Каирского соглашения с агентством, заключенного в сентябре 2025 года в Египте. Это соглашение определяло контуры взаимодействия Ирана с международной организацией с учетом ударов по иранским ядерным объектам. Такое решение связано с возобновлением действия резолюций Совбеза ООН по санкциям против Ирана. В Тегеране отмечали, что готовы рассмотреть предложения по новой договоренности с МАГАТЭ. При этом формат взаимодействия с агентством будет определять Высший совет национальной безопасности Ирана.
Гросси рассказал о диалоге МАГАТЭ с Ираном
15 декабря 2025, 11:48