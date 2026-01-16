Рейтинг@Mail.ru
Один из победителей "Новогоднего миллиарда" вышел на связь с организаторами - РИА Новости, 16.01.2026
06:21 16.01.2026 (обновлено: 07:58 16.01.2026)
Один из победителей "Новогоднего миллиарда" вышел на связь с организаторами
Один из победителей "Новогоднего миллиарда" вышел на связь с организаторами - РИА Новости, 16.01.2026
Один из победителей "Новогоднего миллиарда" вышел на связь с организаторами
Один из четырех лотерейных мультимиллионеров "Новогоднего миллиарда" от "Русского лото" вышел на связь с организаторами и оформляет документы для выигрыша,... РИА Новости, 16.01.2026
свердловская область, столото, общество
Свердловская область, Столото, Общество
Один из победителей "Новогоднего миллиарда" вышел на связь с организаторами

Новый лотерейный мультимиллионер обратился за выигрышем в "Русское лото"

© РИА Новости / Георгий Куролесин | Перейти в медиабанкКиоск "Гослото"
Киоск Гослото - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Георгий Куролесин
Перейти в медиабанк
Киоск "Гослото". Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Один из четырех лотерейных мультимиллионеров "Новогоднего миллиарда" от "Русского лото" вышел на связь с организаторами и оформляет документы для выигрыша, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей "Столото".
Там напомнили, что в нынешнем новогоднем розыгрыше впервые главный приз – миллиард рублей – поделили между собой три человека. Кроме того, был разыгран один из крупнейших призов в истории новогодней лотереи - 100 миллионов рублей.
