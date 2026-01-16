Один из победителей "Новогоднего миллиарда" вышел на связь с организаторами

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Один из четырех лотерейных мультимиллионеров "Новогоднего миллиарда" от "Русского лото" вышел на связь с организаторами и оформляет документы для выигрыша, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей "Столото".

Там напомнили, что в нынешнем новогоднем розыгрыше впервые главный приз – миллиард рублей – поделили между собой три человека. Кроме того, был разыгран один из крупнейших призов в истории новогодней лотереи - 100 миллионов рублей.

"Первый из четырех лотерейных мультимиллионеров "Новогоднего миллиарда" от "Русского лото", участница из Свердловской области , выигравшая 333 333 333 рубля, 15 января лично обратился в лотерейный центр для оформления выигрыша", - сообщили в компании.

За первые 14 дней января выигрыши оформили 18 из 102 человек или 18% победителей новогодней лотереи с выигрышами свыше одного миллиона рублей.