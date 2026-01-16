https://ria.ru/20260116/lotereya-2068221384.html
Один из победителей "Новогоднего миллиарда" вышел на связь с организаторами
Один из победителей "Новогоднего миллиарда" вышел на связь с организаторами - РИА Новости, 16.01.2026
Один из победителей "Новогоднего миллиарда" вышел на связь с организаторами
Один из четырех лотерейных мультимиллионеров "Новогоднего миллиарда" от "Русского лото" вышел на связь с организаторами и оформляет документы для выигрыша,... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T06:21:00+03:00
2026-01-16T06:21:00+03:00
2026-01-16T07:58:00+03:00
свердловская область
столото
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148295/78/1482957814_0:270:3000:1958_1920x0_80_0_0_ff43506a9fb7ab231329b9dab868ee1e.jpg
https://ria.ru/20251218/lotereya-2062807295.html
https://ria.ru/20260108/lotereya-2066840556.html
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148295/78/1482957814_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_9e495ecb333f3d2d69fd52f781b16597.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловская область, столото, общество
Свердловская область, Столото, Общество
Один из победителей "Новогоднего миллиарда" вышел на связь с организаторами
Новый лотерейный мультимиллионер обратился за выигрышем в "Русское лото"
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Один из четырех лотерейных мультимиллионеров "Новогоднего миллиарда" от "Русского лото" вышел на связь с организаторами и оформляет документы для выигрыша, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей "Столото".
Там напомнили, что в нынешнем новогоднем розыгрыше впервые главный приз – миллиард рублей – поделили между собой три человека. Кроме того, был разыгран один из крупнейших призов в истории новогодней лотереи - 100 миллионов рублей.
"Первый из четырех лотерейных мультимиллионеров "Новогоднего миллиарда" от "Русского лото", участница из Свердловской области
, выигравшая 333 333 333 рубля, 15 января лично обратился в лотерейный центр для оформления выигрыша", - сообщили в компании.
За первые 14 дней января выигрыши оформили 18 из 102 человек или 18% победителей новогодней лотереи с выигрышами свыше одного миллиона рублей.
"Мы искренне поздравляем победителя, которому удалось стать одним из трех счастливчиков, разделивших главный приз "Новогоднего миллиарда", и ждем остальных мультимиллионеров и миллионеров тиража, которые еще не обратились для оформления выигрыша", - сказала операционный директор по маркетингу "Столото
" Варвара Басанович.