В Ливане заявили о гибели двух человек при атаках израильских БПЛА

БЕЙРУТ, 16 янв - РИА Новости. Жертвами атак израильских беспилотников на юге Ливана в четверг и пятницу стали два человека, говорится в заявлении центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.

« "Удар вражеского израильского беспилотника, нанесенный этим утром по грузовику в населенном пункте Аль-Мансури округа Тир, привел к гибели одного мирного жителя. Кроме того, ночной авиаудар вражеского Израиля по автомобилю в поселке Мейфидун округа Набатия также привел к гибели одного человека", - говорится в заявлении.

В четверг израильская авиация нанесла серии ударов по трем населенным пунктам на юге Ливана и по горным высотам в районе Баальбек-Хермель на востоке страны. Израильская армия на своих арабоязычных ресурсах предварительно опубликовала предупреждение о намерении атаковать поселения Сохмор, Йохмор и Машгара на юге Ливана призвав мирных граждан покинуть обозначенные на картах красным территории. Согласно заявлениям целями являлись объекты военной инфраструктуры движения " Хезболлах " . Позже ливанский военно-полевой источник рассказал РИА Новости, что в Сохморе и Йохморе по удар авиации попали частные жилые дома.

Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, ливанские власти рассматривают это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.

По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли около 400 человек, более 680 получили ранения.

Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.

В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно нему, в течение 60 дней с момента прекращения огня армия Ливана должна была занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура движения "Хезболлах" должны были быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен был полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны, при этом Израиль сохранил за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны "Хезболлах". По прошествии этого периода Израиль вывел войска из соседней страны, но сохранил военное присутствие на пяти приграничных позициях в Ливане. Армия Ливана, в свою очередь, также не сумела полностью обеспечить отход "Хезболлах" к северу от Литани и демонтировать инфраструктуру движения.

В четверг Израильская авиация нанесла серии ударов по трем населенным пунктам на юге Ливана и по горным высотам в районе Баальбек-Хермель на востоке страны. Израильская армия на своих арабоязычных ресурсах предварительно опубликовала предупреждение о намерении атаковать поселения Сохмор, Йохмор и Машгара на юге Ливана призвав мирных граждан покинуть обозначенные на картах красным территории. Согласно заявлениям целями являлись объекты военной инфраструктуры движения "Хезболлах" . Позже ливанский военно-полевой источник рассказал РИА Новости, что в Сохморе и Йохморе по удар авиации попали частные жилые дома.

Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, ливанские власти рассматривают это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.

По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли около 400 человек, более 680 получили ранения.