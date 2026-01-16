Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: предприятия сферы машиностроения Москвы нарастили выпуск на 40,5% - РИА Новости, 16.01.2026
11:10 16.01.2026
Ликсутов: предприятия сферы машиностроения Москвы нарастили выпуск на 40,5%
Ликсутов: предприятия сферы машиностроения Москвы нарастили выпуск на 40,5%
москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Московские предприятия сферы машиностроения нарастили производство машин и оборудования на 40,5% с января по ноябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, рассказал заместитель мэра города в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает всестороннее содействие машиностроительной отрасли. Благодаря комплексному механизму поддержки компаниям удается регулярно модернизировать площадки и внедрять новые технологии. В итоге столица и ключевые сферы экономики получают инновационную и востребованную продукцию", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Таким образом, как отметил заммэра, с января по ноябрь 2025 года производство было увеличено на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Благоприятный инвестиционный климат и развитая индустриальная инфраструктура помогают улучшить технологическую составляющую производства Москвы.
"В городе работают более 260 предприятий машиностроительного сектора. В портфеле выпускаемой продукции: станки, насосы, роботизированные системы, лифты, конвейеры и другие изделия. За 11 месяцев прошлого года компании отгрузили на 11,2% больше изделий по сравнению с аналогичным периодом 2024 года общей стоимостью более 237 миллиардов рублей", - отметил министр правительства Москвы, руководитель городского ДИПП Анатолий Гарбузов.
Столица является крупным индустриальным и научно-инженерным центром России. Каждый год в Москве открывается порядка 150 технологичных предприятий. На данный момент в городе работает почти 4,6 тысячи промкомпаний, где занято более 755 тысяч человек. Производителям доступно свыше 20 эффективных мер поддержки, в том числе программа компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и многие другие инструменты.
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовПоддержка бизнеса
 
 
