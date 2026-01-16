В Минске возмутились запретом Латвии на общение с белорусскими спортсменами

МИНСК, 16 янв – РИА Новости. Белорусский депутат, бронзовый призер Чемпионата мира и серебряный призер Чемпионата Европы в помещении по легкой атлетике Анастасия Мирончик-Иванова заявила РИА Новости, что возмущена рекомендацией Олимпийского комитета Латвии латвийским спортсменам не общаться с белорусскими и российскими атлетами.

Ранее Олимпийский комитет Латвии рекомендовал спортсменам страны избегать любых контактов с атлетами из России Белоруссии . Также предписывается держаться от них на расстоянии и воздерживаться от совместных фото- и видеосъемок, за исключением определенных регламентом соревнований.

"Будучи не только депутатом, но и человеком, чья жизнь тесно связана со спортом, я с глубоким возмущением восприняла рекомендации Олимпийского комитета Латвии", - заявила Мирончик-Иванова

Она подчеркнула, что "подобные предписания, призывающие к искусственной изоляции и дискриминации спортсменов по национальному признаку, являются не только глубоко ошибочными, но и в корне разрушительными для самой сути олимпийского движения".

"Это прямое нарушение прав и достоинства личности, попытка навязать атлетам атмосферу вражды и недоверия вместо того, чтобы поощрять дружбу, уважение и честную конкуренцию – те ценности, ради которых и существует большой спорт", - сказала депутат.

"Как мы уже видели на примере с чемпионатом Европы по тяжелой атлетике в Варшаве , подобные дискриминационные действия имеют серьезные последствия, подрывая авторитет стран, спортивных организаций и нанося ущерб престижу соревнований", - добавила она.

Мирончик-Иванова подчеркнула, что Белоруссия последовательно отстаивает принцип, что спорт вне политики. "Мы убеждены, что никакие политические соображения не должны перевешивать право спортсменов на равное участие, уважение и возможность демонстрировать высшие человеческие качества через спортивное соперничество", - отметила она.