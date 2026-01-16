Крещенские купания 2026: дата, правила и адреса купелей

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Крещенские купания — важная традиция омовения в ледяной воде. Рассказываем, когда купаются, где готовят прорубь и что важно для безопасности.

Когда купаются в проруби на Крещение

Крещенские купания традиционно проходят в день Крещения Господня — 19 января, эта дата закреплена церковным календарем.

Купаются в прорубях или купелях обычно с вечера 18 января, после праздничного богослужения, и в течение всего дня 19 января. В разных регионах пик посещаемости крещенских купаний приходится либо на ночные часы, либо на утро праздника. Зимой в это время часто устанавливается устойчивый мороз, поэтому условия погружения могут быть особенно суровыми.

РПЦ подчеркивает: крещенские купания не являются обязательной частью праздника. Суть Крещения Господня духовная, а не телесная. Окунание в воду — личный выбор человека, а не религиозная обязанность.

Где окунуться на Крещение 2026

Чтобы все прошло без происшествий, власти готовят специальные купели для крещенских купаний. Они оборудованы удобным входом в воду, а за верующими следят спасатели и медики.

В Москве

В 2026 году в столице будет открыто 42 купели.

САО

Зона отдыха "Левобережье" — пляж "Левобережный", Прибрежный проезд, дома 1–7

Большой Головинский пруд — 1-й Лихачевский переулок, дома 6–8

СВАО

Дворцовый пруд — 1-я Останкинская улица, дом 7, строение 1

ВАО

Озеро Святое — улица Оранжерейная, владение 24, строение 1

Северный Терлецкий пруд (Ольховый пруд) — Свободный проспект, дом 2д

Купель "Вернисаж в Измайлово" — Измайловское шоссе, дом 73ж

Нижний Майский пруд (Олений пруд № 5) — парк "Сокольники"

Озеро Белое — улица Заозерная, дом 19

ЮАО

Верхний Царицынский пруд — улица Дольская, дом 1

Пруд Бекет — Загородное шоссе, владение 2

Борисовские пруды — улица Борисовские Пруды, владение 2

ЮЗАО

Пруд Зеленка — Нахимовский проспект, владение 8

Большой Воронцовский пруд — территория Воронцовского парка

Зона отдыха "Тропарево" — улица Академика Виноградова, дом 12; Теплостанский пруд (ориентир — лодочная станция)

Черневский пруд (верхний) — улица Черневская, строение 1

Пруд № 4 (санаторий "Узкое" РАН) — улица Профсоюзная, дом 123б

ЗАО

Река Москва — Филевская пойма, Филевский бульвар, дом 21

Парк "Фили" — улица Большая Филевская, дом 40, строение 1

Река Москва — поселок Рублево, улица Василия Ботылева, дом 41

Мещерский пруд — улица Воскресенская, дом 3а

СЗАО

Ландшафтный парк "Митино" — ориентир: вход со стороны улицы Барышихи (владение 4)

Парк "Покровское-Стрешнево" — каскад прудов на реке Чернушке, пруд № 4; Иваньковское шоссе, дом 3

Парк "Северное Тушино" — ориентир: улица Свободы, дом 56

Строгинская пойма — улица Твардовского, владение 16, корпус 3

Кировская пойма — напротив дома 2 на улице Исаковского

Малое Бездонное озеро — улица Таманская, владение 91

Карамышевская набережная — дома 13–15

Яхт-порт "Алые паруса" — улица Авиационная, дом 79, корпус 1

Пруд за храмом Рождества Христова в Митине — улица Муравская

ЗелАО

Зона отдыха "Черное озеро"

Зона отдыха "Озеро Школьное"

ТиНАО

Поселение Внуковское, поселок ДСК Мичуринец — ул. Арсения Тарковского, д. 1 (часовня-купель Казанской Иконы Божией Матери)

Поселение Десеновское — вблизи д. Евсеево (святой источник блаженной Ксении Петербургской, часовня-купель)

Поселение Кленовское, д. Товарищево, д. 9а — территория храма Казанской Иконы Божией Матери

Поселение Кленовское, д. Чернецкое — пруд возле часовни Иконы Божией Матери Иверской

Поселение Марушкинское, д. Большое Свинорье — храм Спаса Нерукотворного Образа

Поселение Московский — Проектируемый проезд № 389, пруд напротив храма-часовни Иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет"

Поселение Мосрентген, дом 1 — храм Живоначальной Троицы

Поселение Роговское, д. Васюнино, д. 80 — купель храма Святой Троицы

Поселение Филимонковское, д. Кнутово — часовня-купель в честь Святителя Николая Чудотворца

Поселение Щаповское, с. Ознобишино — купель вблизи храма Святой Троицы

Поселение Сосенское, п. Коммунарка, д. 22а — храм Преображения Господня

В Подмосковье

В Московской области будут работать более 200 организованных купелей.

Балашихинская ОМСУ: озеро Дивное (мкр. Заря), озеро Бабошкино (мкр. Балашиха-3), река Пехорка (ул. Солнечная, д. 2), Храм Святителя Николая Чудотворца (с. Новый Милет).

Богородский ОМСУ: Купавинский пруд (г. Старая Купавна), Каменский пруд (г. Электроугли), Богоявленский собор (г. Ногинск), Троицкий храм (д. Ивашево).

Бронницы: пруд Совхозный (г. Бронницы).

Волоколамский ОМСУ: Иосифо-Волоцкий монастырь (с. Теряево), Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (с. Спирово), Благовещенская церковь (д. Бражниково).

Воскресенск: оз. Светлое, р. Нерская (с. Ашитково), г. Белоозерский (ручей около храма), п. Хорлово (пруд Парковый).

Дмитровский ОМСУ: Купель Храма "Покров Пресвятой Богородицы" (с. Жестылево), Троицкий храм (г. Яхрома), пруд на 2-ом Шпилевском пер. (г. Дмитров).

Долгопрудный: Котовский залив Клязьминского водохранилища у Храма Спаса Нерукотворного Образа.

Домодедово: Пруд Глубокий (мкр Белые Столбы), река Рожайка (с. Никитское, с. Битягово), река Пахра (с. Ям), Кресто-Воздвиженский монастырь (д. Лукино).

Дубна: Храм Похвалы Пресвятой Богородицы (ул. Ратмино), Парк семейного отдыха (пр-т Боголюбова).

Егорьевск: Княжеский пруд, Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (д. Рыжево), святой источник (д. Сазоново).

Жуковский: купель Иоанно-Предтеченского храма в районе Глушица на реке Москва.

Зарайск: святой источник "Белый колодец", купель у Казанской часовни (д. Кувшиново).

Истринский ОМСУ: купели на реке Истра у Ново-Иерусалимского монастыря, в Павловской Слободе, Дарне, а также в п. Троицкий, д. Глебово, с. Новопетровское и др.

Кашира: купель в Колодезном переулке, часовни иконы Божией Матери Всецарица и Пантелеимона Целителя, источник Хитровка.

Клин: пруд у Храма Боголюбской иконы Божией Матери (д. Покровка), Демьяновский пруд (г. Клин), Холодный пруд (г. Высоковск).

Коломна: купель источника Николая Чудотворца (с. Андреевское), купели Казанских Храмов (с. Грайвороны, д. Богдановка), святой источник "Живоносный источник" (с. Сосновка), Иоанно-Богословский храм (г. Коломна).

Королёв: Храм Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Калининградская).

Котельники: Пруд Белая дача.

Красногорский ОМСУ: купели на территории храмов св. Елисаветы (г. Красногорск), Димитрия Солунского (с. Дмитровское), Илии Пророка (с. Ильинское), Архангела Михаила (д. Путилково), Никольский собор (г. Красногорск), "Никольский родник" (р.п. Нахабино).

Ленинский ОМСУ: купели при Преображенском храме (пос. Совхоза им. Ленина), Троицком храме (пос. Измайлово), Христорождественском храме (с. Беседы), храме новомучеников российских (д. Бутово, Дрожжинский пруд), Храме Преображения Господня (с. Остров, озеро Кругляш), река Пахра (пос. Володарского).

Лобня: пруд (мкр. Луговая).

Лосино-Петровский ОМСУ: Суворовские пруды (п. Свердловский), Никольский храм (г. Лосино-Петровский).

Луховицы: с. Городна (церковь Николая Чудотворца), п. Белоомут (озеро Сосновое), с. Подлесная Слобода (источник Параскевы Пятницы).

Лыткарино: зона отдыха "Волкуша".

Люберцы: ПКиО "Наташинский парк" (г. Люберцы), Кореневский карьер (п. Коренево).

Можайский ОМСУ: источник прп. Ферапонта (д. Исавицы), Сивковский пруд, Можайское водохранилище (д. Горетово), "Павлищевский" пруд, источник Успенского Колоцкого монастыря (д. Колоцкое).

Мытищи: купели у Троицкого храма (с. Троицкое, Клязьминское вдхр.), Успенского храма (д. Витенево, Пяловское вдхр.), Никольского храма (п. Николо-Прозорово), храма Архангела Михаила (д. Сорокино).

Наро-Фоминский ОМСУ: р. Протва (г. Верея), "Святой источник" Храма Илии Пророка (г. Верея), часовня-купель (д. Набережная Слобода), р. Нара (г. Наро-Фоминск), пруд д. Горчухино, храмы в д. Таширово и д. Слепушкино, пруд "Радужный" (р.п. Селятино).

Одинцовский ОМСУ: купель у Храма прп. Серафима Саровского (п. Горки-10), Саввино-Сторожевский монастырь (г. Звенигород), купель при часовне Иоанна Предтечи (д. Дунино), пруд на территории Храма Архангела Михаила (г. Кубинка), купель Собора Воскресения Христова (парк "Патриот"), купель Храма Рождества Иоанна Предтечи (д.п. Лесной Городок).

Орехово-Зуевский ОМСУ: пруды на территории Богородицерождественского собора и городского парка (г. Орехово-Зуево), озеро "Амазонка", пруд "Восьмерка" (д. Малая Дубна), купели у "Покровского храма" (д. Старый Покров) и "Богородице рождественского храма" (д. Гора).

Павловский Посад: Христорождественский храм (д. Заозерье), храм Троица-Чижи (д. Часовня), Вознесенский храм (г. Павловский Посад), Казанская церковь (г. Павловский Посад), Троицкий храм (д. Аверкиево).

Подольск: Парк им. В. Талалихина (г. Подольск), Парк "Дубрава" (мкрн Климовск), Детский парк (г. Подольск).

Пушкинский ОМСУ: р. Уча (г. Пушкино, родник "Ивушка"), святой источник Казанской Божией Матери (д. Мураново).

Раменский ОМСУ: купальня "Иоанна Крестителя" (с. Быково), родник (д. Устиновка), Церковь Матроны Московской (г. Раменское), святой источник Феодоровской Божьей матери (с. Гжель), прорубь (Кратово), пруд с. Малышево, р. Дорка (с. Игнатьево), пруд с. Карпово, Храм Рождества Богородицы (с. Верхнее Мячково), озеро Городное (с. Михайловская Слобода), купели в с. Синьково и с. Софьино.

Реутов: Троицкий храм (ул. Победы).

Рузский ОМСУ: Храм "Казанской иконы Божьей Матери" (д. Брыньково), Храм Богородицы Рождественской (п. Колюбакино).

Сергиево-Посадский ОМСУ: святой источник вмч. Никиты (с. Богородское), источник прп. Сергия Радонежского "Гремячий ключ" (д. Взгляднево), Макаркин пруд (г. Пересвет), Церковь Преображения Господня (с. Радонеж), святой источник Казанской иконы (д. Радонеж).

Серпухов: купели на прудах по ул. Пограничная и ул. Пионерская, купели на родниках в д. Васильевское, Глубоково, Лужки, Райсеменовское, купель Храма Всех Святых (г. Протвино), р. Ока (городской пляж у ж/д ст. Ока).

Солнечногорский ОМСУ: Иордань на озере Сенеж (г. Солнечногорск), купель в честь царевича Алексея (д. Новая), купель Патриаршего подворья (д. Исаково), часовня-купель на источнике (д. Сергеевка), Иордани в д. Головково, дер. Радумля, пос. Поварово, купель Спасского Храма (г. Солнечногорск).

Ступино: Белопесоцкий котлован (у Белопесоцкого монастыря), купель у церкви (с. Починки).

Талдомский ОМСУ: Родник Иорданка (с. Спас-Угол), Талдомское городское озеро (г. Талдом), парк "Солнечный берег" (п. Запрудня).

Фрязино: Храм Рождества Христова (ул. Московская), Озеро Большое (ул. Озерная).

Химки: Баскетбольный Центр "Химки" (ул. Кирова), парки "Эко-берег" и "Лукоморье", купель Академии МЧС (мкрн Новогорск), купели у Церкви Петра и Февронии (мкр Подрезково), родника св. Иосифа Волоцкого (д. Середниково), храмов в д. Поярково и д. Мышецкое.

Черноголовка: Иоанна-Предтеченский храм (с. Ивановское, р. Пружонка).

Чехов: святой источник прп. Давида (с. Талеж), Иоанно-Предтеченский храм (г. Чехов), Троицкий храм (д. Ваулово), Михаило-Архангельский храм (д. Хлевино), Успенский храм (с. Новоселки), купель в д. Бершово.

Шатурский ОМСУ: храм святой Троицы (с. Шарапово), храм Спасо-Преображенский (д. Андреевские Выселки), храм Божией Матери "Нечаянная радость" (п. Радовицкий), парк им. Ю.А. Гагарина (г. Шатура), оз. Юбилейное (г. Рошаль), пруд (д. Митинская).

Шаховская: "Святой колодец" (д. Муриково).

Щёлковский ОМСУ: Парк культуры и отдыха (г. Щелково), купели в с. Рязанцы, с. Душоново (Тихвинский храм), д. Здехово (Никольский храм), д. Гребнево (храм и усадьба), р.п. Монино (храм Георгия Победоносца), д. Оболдино (Супоневский пруд), мкр. Чкаловский (храм царя Николая).

Электросталь: водоем "Западный" (Авангардный проезд).

Как правильно окунаться в прорубь

Окунание в прорубь в январе может быть безопасным и полезным только при правильном и осторожном подходе.

Подготовка к погружению

Подготовка к крещенскому купанию начинается задолго до подхода к проруби. За несколько часов не рекомендуется есть тяжелую пищу, а алкоголь перед окунанием полностью запрещен. Купающиеся должны быть в трезвом и стабильном состоянии.

Перед окунанием важно слегка разогреться: пройтись, выполнить простые движения руками и ногами. Это помогает сосудам адаптироваться к резкой смене температуры воды и воздуха. Медики подчеркивают: без подготовки купание зимой может привести к резкому спазму сосудов.

Процесс погружения

Окунание проходит в специально оборудованной проруби — иордани, которая вырубается во льду и оснащается лестницами и настилами. Температура воды в этот день обычно близка к нулю, а температура воздуха может опускаться значительно ниже.

Процесс должен быть быстрым и контролируемым. Заходят в воду по ступеням, держась за поручни. Нырять, прыгать или резко погружаться нельзя. Это опасно для сердца и дыхания. Чаще всего окунаются один или три раза, с головой или без. Важно помнить, что безопасно находиться в воде можно не более 10–20 секунд.

Что делать сразу после выхода из проруби

Сразу после выхода из проруби необходимо тщательно вытереться, надеть сухую одежду и утеплиться. Лучше всего использовать многослойную одежду и теплую обувь.

Рекомендуется выпить горячий чай или воду. Алкоголь после окунания также не рекомендуется: он создает ложное ощущение тепла и увеличивает нагрузку на сердце. Организованные крещенские купания обычно сопровождаются теплыми палатками для переодевания и отдыха.

Правила безопасности

Крещенские купания должны проходить только в официально разрешенных местах. Такие купели оборудуются с учетом толщины льда, глубины воды и течения. В прорубях дежурят спасатели и медицинские работники.

Основные правила безопасности:

купаться можно только в проверенных прорубях;

не заходить в воду без присмотра;

не нырять и не прыгать;

строго соблюдать указания спасателей;

не подходить к купели в состоянии усталости или плохого самочувствия.

Особенно внимательно к правилам должны относиться люди старшего возраста и те, кто окунается впервые.

Что взять с собой

Вот небольшой чек-лист, который поможет в подготовке к крещенским купаниям:

теплая верхняя одежда;

удобная нескользящая обувь;

полотенце;

купельная рубаха или купальный костюм;

термос с горячим напитком;

сухая смена одежды;

головной убор;

перчатки или варежки;

при необходимости — лекарства, назначенные врачом.

Такой чек-лист помогает сократить время пребывания на морозе и снизить риски переохлаждения.

Противопоказания и кому нельзя окунаться

Кому нельзя купаться Причина Людям с сердечными заболеваниями Риск сосудистого спазма При гипертонии Возможен опасный скачок давления При диабете Нарушена терморегуляция При астме и бронхите Риск дыхательных осложнений Беременным Опасность для здоровья Детям без подготовки Нестабильная реакция организма При простуде и температуре Ослабленный иммунитет

Даже при отсутствии диагнозов рекомендуется оценивать общее самочувствие перед купанием.

Советы эксперта на крещенские купания

Врачи и спасатели подчеркивают: крещенские купания — это кратковременное экстремальное воздействие холода. По данным специалистов МЧС, большинство несчастных случаев происходит из-за нарушения правил: попыток нырять, прыгать или находиться в воде дольше допустимого.

К крещенским купаниям можно подготовиться.

“Самый доступный способ для этого — это контрастный душ, — рассказала председатель московского клуба "Моржи Столицы", рекордсмен по выносливости холода Наталья Серая. — Сама процедура очень простая: после принятия обычного душа утром или вечером просто выключаете горячую воду и обдаете себя холодной. Если это слишком сложно, двигайтесь снизу вверх: сначала обдать холодной водой ноги, потом себя по пояс и так далее. Главное правило тут, как и при любом закаливании, — регулярность”.

Во время крещенских купаний крайне важно правильно вести себя после выхода из воды.